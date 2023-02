FCK legt nach: de Preville kommt aus Frankreich

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen. Der Zweitligist verpflichtete den französischen Angreifer Nicolas de Preville.

Der Neue auf dem Betzenberg bietet reichlich Erfahrung: Nicolas de Preville kommt immerhin auf 273 Spiele in der ersten französischen Liga. Dabei schoß der 32-Jährige 51 Tore und bereitete 32 Treffer vor. Außerdem spielte er 69 Partien in der zweiten Liga, kam auch in neun Europa-League-Spielen zum Einsatz.

Der Angreifer stand letzte Saison beim FC Metz in der Ligue 1 unter Vertrag (27 Spiele/5 Tore), war aber seit vergangenem Sommer vereinslos. Der Rechtsfuß war auch durch eine Knieverletzung zurückgeworfen worden.

Seit 14 Jahren Profi in Frankreich und Belgien

Nicolas de Preville begann seine Profikarriere 2009 beim FC Istres und wechselte vier Jahre später zum FC Reims. Über Oostende in Belgien und Lille landete der Mittelstürmer, der auch im offensiven Mittelfeld spielen kann, 2017 für eine Ablösesumme von 8 Millionen Euro bei Girondins Bordeaux. An der Gironde stand er bis 2021 unter Vertrag.

Der frühere U-20-Nationalspieler Frankreichs bietet FCK-Trainer Dirk Schuster eine weitere personelle Option in der Offensive. Nicolas de Preville ist nach Nicolai Rapp (von Werder Bremen) der zweite Winter-Neuzugang des FCK.