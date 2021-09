Der FCK ist wieder da! Wie lange hält der Aufwärtstrend?

Der 1. FC Kaiserslautern ist nach großen Startschwierigkeiten endlich in der aktuellen Drittligasaison angekommen. Im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" sprechen wir mit dem RHEINPFALZ-Journalisten Andreas Böhm über den Aufwärtstrend beim FCK.

Es ist noch keine drei Wochen her, da wurde heftig diskutiert, ob Trainer Marco Antwerpen noch in der Lage ist, das Ruder beim 1.FC Kaiserslautern herumzureißen. Der FCK hatte das vierte Auswärtsspiel in Folge beim SC Magdeburg verloren, der Traditionsklub taumelte wieder einmal dem Tabellenende entgegen.

Das Derby als Wende

Doch dann kam der Auftritt im Derby gegen den SV Waldhof Mannheim. Zwar gelang auch hier kein Sieg, doch die Lauterer hielten bis zum Ende in doppelter Unterzahl ein 0:0. Ein Punktgewinn für die Moral, auch wenn viele noch nicht an eine Wende glaubten.

Auch Andreas Böhm nicht. "Ich hatte eigentlich gedacht, dass in Verl wieder die Kehrtwende ins negative folgt, man kennt ja seine Pappenheimer", sagt der RHEINPFALZ-Journalist, der die Roten Teufel in aller Regel auch zu den Auswärtsspielen begleitet. Umso überraschter war der 54-Jährige, dass auf das Unentschieden gegen Mannheim gleich zwei Siege folgten. "Nach allem, was ich in den letzten drei Wochen gesehen habe, kann ich sagen: Es geht aufwärts."

Extrem ausgeglichene Liga

Die große Frage lautet: Wie lange hält dieser Aufwärtstrend an - in einer Liga, in der (Achtung Floskel) jeder jeden schlagen kann? Somit muss man auch vorsichtig mit der Tatsache umgehen, dass es für den FCK in den kommenden vier Spielen jeweils gegen Mannschaften geht, die in der Tabelle weiter hinten stehen. Havelse, Freiburg II, Duisburg und Würzburg sind die kommenden Gegner. "Es kann jetzt natürlich eine Serie gelingen", sagt Andreas Böhm, "doch man darf sich in einer Liga, in der alles möglich ist, nicht von den Gegnern täuschen lassen. Ich glaube aber, dass die Mannschaft die aktuelle Form konservieren kann und auch wird".

Rene Klingenburg feiert vor der Westkurve sein Tor gegen Osnabrück. Imago Fotostand

Mehr Wille und Einsatz, weniger Fehler

Was in den letzten drei Spielen klar erkennbar war: Der FCK präsentiert sich als Team. Mittlerweile scheinen auch die beiden Neuzugänge Mike Wunderlich und René Klingenburg angekommen zu sein auf dem Betzenberg. Bestes Beispiel, die Zusammenarbeit der früheren Kölner beim 1:0 Führungstreffer gegen Osnabrück. Flanke Wunderlich, Kopfball Klingenburg, 1:0. "Das Tor war erste Sahne", sieht auch Andreas Böhm Klingenburg als Stürmer auf der richtigen Position eingesetzt.

Es scheint also mittlerweile viel zu funktionieren und zu passen beim FCK, was vor einigen Wochen noch niemand geglaubt hätte. Wichtig dabei natürlich auch die Unterstützung der Fans. Über 14.000 verfolgten die Partie gegen Osnabrück, auch die Westkurve füllt sich langsam aber sicher wieder - trotz aller immer noch kontrovers diskutierten Coronavorgaben. "Die Tribüne kann einen richtigen Push geben und diese Welle kann jetzt von der Mannschaft auch geritten werden", hofft Böhm auf eine Fortsetzung der kleinen Serie.

Zehn Punkte aus den nächsten vier Spielen

Sollte der 1. FC Kaiserslautern tatsächlich, nach den unübersehbaren Startschwierigkeiten, angekommen sein in der Saison und sollte der Aufwärtstrend anhalten, dann kann sich Böhm auch eine längere Amtszeit von Trainer Marco Antwerpen vorstellen. "Er kam von Anfang an gut an mit seiner emotionalen Art, ist aber ganz klar auch vom Erfolg abhängig. Wenn der über Wochen ausbleibt, könnte es schwierig werden."

Zunächst aber glaubt Andreas Böhm an eine Fortsetzung der Erfolgsserie und damit auch der Amtszeit von Antwerpen. Auf die Frage, wie viele Punkte gegen die kommenden vier Gegner eingefahren werden, lautet die optimistische Antwort: Zehn.