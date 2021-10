Philipp Hercher - der bescheidene Topscorer vom 1. FC Kaiserslautern

per Mail teilen

Philipp Hercher ist eines der Gesichter des Lauterer Aufschwungs. Drei Spiele ungeschlagen, zuletzt zwei Siege in Folge, zwei Tore selbst geschossen, dazu ein Assist: Abheben will der 25-Jährige trotzdem weiterhin nur auf dem Platz. Mit dieser Haltung avanciert er zum Fan-Liebling.

Philipp Hercher ist Verteidiger, da sollte man meinen, dass sein Aufgabengebiet vor allem in der Defensive liegt. Doch seit er das gegnerische Tor für sich entdeckt hat, geht es beim FCK aufwärts. Mit Saisonbeginn war Hercher noch verletzt, doch seit seiner Rückkehr macht er den schlechten Saisonstart seiner Mannschaft vergessen.

Auch Trainer Marco Antwerpen weiß, was er an Hercher hat, lobt dessen offensiven Qualitäten und kennt dessen Anteil an den sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen.

Nächster Gegner: Der TSV Havelse, Tabellenletzter, holte aber die volle Punktzahl aus den letzten zwei Spielen - zwei Spiele, zwei Siege. Wie der FCK. Da heißt es für das Antwerpen-Team, ruhig weiter arbeiten, um die eigene Siegesserie auszubauen. Drei Siege am Stück gab es das letzte Mal vor fast zwei Jahren für die Jungs vom Betzenberg. Aber die Hoffnung ist groß, schließlich ist einer von ihnen doch der bescheidene - und torgefährliche Abwehrspieler Philipp Hercher.