Ex-FCK-Profi Marschall vor der Relegation: "Was willst du mehr als Fußballer?"

Am Freitagabend empfängt der 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden zum ersten Relegationsspiel um den letzten freien Platz in der 2. Bundesliga. Der ehemalige Angreifer Olaf Marschall spricht mit SWR Sport über das Duell seiner Ex-Klubs.

Es kommt zum Showdown am Betzenberg zwischen den Traditionsklubs 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden. Olaf Marschall kennt sie beide, denn er hat sowohl für die Sachsen als auch für den FCK gespielt. Nach einem Jahr an der Elbe inklusive Feier des Klassenerhalts in der Bundesliga zog es den Angreifer 1994 in die Pfalz.

"Dann kam Kaiserslautern. Da gab es zwischendrin mal ein schlechteres Jahr und dann sehr viele erfolgreiche Jahre", sagt der Angreifer gegenüber SWR Sport mit einem Lachen und spielt auf den Abstieg in die 2. Liga 1996 an, bevor der FCK 1998 als Aufsteiger sensationell Deutscher Meister wurde.

Marschall: Relegation für den FCK als Erlebnis

24 Jahre ist das nun her und das aktuelle FCK-Team kann erneut einen großen Erfolg feiern. Mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga würde die Mannschaft des neuen Trainers Dirk Schuster eine starke Saison krönen. Drei verlorene Partien in Serie zum Saisonende verhinderten den direkten Aufstieg der Roten Teufel.

Für Marschall ist der Gang in die Relegation indes nichts, was bei den Pfälzern negative Gedanken auslösen sollte. "Nicht, dass ich das Spiel wollte, ich wäre gerne Zweiter geworden. Aber klar: So ein Spiel ist ein Erlebnis, für alle. Ob hier oder in Dresden: Die Atmosphäre wird stimmen", sagte Marschall vor dem Risikospiel am Freitag.

Ex-Lautern-Profi Marschall: "Wir werden kämpfen"

Auch die aktuelle Negativserie bereitet Marschall keine Sorge. "Wenn wir die drei Spiele drei Spieltage vorher verloren hätten, hätte keiner diskutiert. Dann wären wir glücklich mit Platz drei. Wir haben ein ordentliche Saison gespielt, wir haben uns den Platz erkämpft nach einem schwachen Anfang. Wir haben am Schluss sicher den ein oder anderen Punkt weggegeben, aber wir können durchaus positiv in das Spiel gehen", so Marschall, der dem FCK gute Chancen einräumt. "Wir können es noch schaffen und dafür werden wir kämpfen."

Generell dürfe die Situation die Mannschaft nicht belasten. "Mir würde das Spaß machen. Du kommst da raus vor 46.000 Zuschauern. Die Dynamos feiern ihre Jungs, wir feiern unsere Jungs. Was willst du mehr als Fußballer?", so Marschall.

Marschall über Dynamo: "Angeschossener Gegner immer gefährlich"

Der Gegner aus Dresden kommt mit der Bürde an den Betzenberg, in der Rückrunde der 2. Bundesliga nicht ein einziges Spiel gewonnen zu haben. Für Marschall ist das vor den beiden entscheidenden Duellen kein Fingerzeig.

"Wenn du jetzt ein Spiel gewinnst, dann sind sie wieder die Helden. Dann treten sie wieder ganz anders auf. Die Selbstbewusstesten werden sie sicher nicht sein. Aber ein angeschossener Gegner ist immer gefährlich", sagte der 56-Jährige.

Und wie geht es jetzt aus? Marschall hofft auf natürlich einen Heimsieg des FCK. Und wird es am Ende reichen für den Aufstieg? "Davon gehe ich aus. Sonst brauchen wir nicht anzutreten", sagte Marschall.