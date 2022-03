"Nur der FCK": So wollen die Roten Teufel neue Fans an den Verein binden

per Mail teilen

"Mitglied schafft Zukunft" - unter diesem Motto möchte der 1. FC Kaiserslautern neue Fans an den Verein binden. Im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" stellt Gero Scira, Vorstandsmitglied des e.V., die neue Initiative vor.

Es ist mittlerweile ein ungewohntes Gefühl für die Roten Teufel und ihre Fans. Am 31. Oktober hatte der 1.FC Kaiserslautern zum letzten Mal verloren. Mit 0:2 zu Hause auf dem Betzenberg gegen die Würzburger Kickers. Im Nachholspiel bei den Münchner Löwen blieben die Roten Teufel, nach 13 Spielen ohne Niederlage, wieder einmal ohne Punkte. "Dass es kein Selbstläufer wird, wussten wir, glaube ich, alle. Aber man kennt vielleicht den Geschmack einer Niederlage nicht mehr", sagt Gero Scira in der neuen Folge des SWR Sport Podcasts "Nur der FCK".

Das Vorstandsmitglied des FCK e.V. ist nach eigenen Angaben aber fest davon überzeugt, dass man der Mannschaft weiterhin den Rückhalt gewähren sollte, den sie in den vergangenen Wochen erfahren habe. Zumal die vorausgegangene Serie von 13 Spielen ohne Niederlage wieder für reichlich Euphorie im FCK-Umfeld gesorgt habe. Viel Zeit bleibt den Lauterern ohnehin nicht, um die Niederlage zu verdauen. Schon am kommenden Samstag steht das nächste schwere Auswärtsspiel an, diesmal beim VfL Osnabrück.

Gero Scira gehört zum Vorstand des FCK e.V. imago images Fotostand

FCK wirbt mit Aktion um neue Mitglieder

Auch wenn beim FCK, vor allem nach der gerade erfolgten Niederlage gegen die Löwen, natürlich noch niemand vom Aufstieg spricht - die gut 17.000 Vereinsmitglieder hätten sicher nichts dagegen, wenn die Fußballabteilung ihres Vereins in der kommenden Saison eine Etage höher spielt. Damit die Basis des Vereins gestärkt wird, haben sich die Verantwortlichen beim e.V. eine neue Aktion ausgedacht: "Mitglied schafft Zukunft".

Durch die Aktion sollen neue Mitglieder gewonnen werden- was wiederum der Finanzlage des Vereins zugute kommt, erklärt Gero Scira: "Der Verein finanziert sich durch seine Mitglieder. Mitglieder waren schon immer das Fundament, auf dem unser Verein steht. Das Fundament wollen wir jetzt stärken und mit jedem Mitglied mehr ist der FCK für die Zukunft besser aufgestellt."

FCK-Mitgliedschaft aufgewertet

Durch verschiedene Anreize wie ein Begrüßungspaket, Rabatte bei Partnern oder Gewinnspielen soll den FCK-Fans die Mitgliedschaft schmackhaft gemacht werden. "Wir haben versucht, die Mitgliedschaft aufzuwerten", so Scira. Und der Start der Kampagne verlief vielversprechend. Allein in den ersten fünf Tagen wurden 300 Mitglieder dazugewonnen.

Hilfe für die Ukraine

Stolz ist der e.V. Vorstand auch auf den Zusammenhalt der FCK-Familie. Gerade jetzt, in Zeiten der Krise im Osten Europas. "Ein Krieg ist nie eine Lösung", sagt Scira zur aktuellen Situation in der Ukraine. "Die Bilder von dort belasten, wenn ich aber sehe, wie sich die Fans formiert haben, Aktionen starten und Transfers organisieren, um Flüchtlinge von der Grenze abzuholen, dann zeigt das auch wieder die Strahlkraft des FCK. Wie man sich solidarisch zeigt."