Jan Elvedi - Ein traditionsbewusster Schweizer für die FCK-Abwehr

Jan Elvedi war der erste aktuelle Neuzugang des 1. FC Kaiserslautern. Im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" erzählt der Schweizer unter anderem, warum er sich für den FCK entschieden hat.

Pünktlichkeit ist bekanntlich eine Tugend - und eine Eigenschaft, die auch Jan Elvedi normalerweise verinnerlicht hat. Dass der Schweizer zum vereinbarten Podcasttermin dennoch etwas später kam, hatte aber einen genauso guten wie angenehmen Grund: "Zum Ende der Vorbereitung hatte uns das Trainer-Team noch zum Grillessen eingeladen. Es war schön, ein guter Abschluss auf jeden Fall." Nach den anstrengenden Wochen, unter anderem mit der USA-Reise, eine sehr nette Geste des Teams um Chefcoach Dirk Schuster. "Die haben uns ja auch ein bisschen gequält in der Vorbereitung. Und da ist es auch ganz schön, wenn du einmal über andere Dinge als Fußball quatschen kannst."

FCK-Neuzugang Jan Elvedi: Wollte unbedingt zu einem Traditionsverein

Nach drei Jahren bei Jahn Regensburg und dem Abstieg in die 3. Liga hat sich Jan Elvedi im Sommer für den 1. FC Kaiserslautern entschieden. "Man macht ja immer so eine Art Karriereplan. Für mich war das allerwichtigste, ich wollte zu einen großen Verein, zu einem Traditionsverein. Zu einem Verein mit vielen Zuschauern. Dafür spiele ich Fußball. Vor einer großen Kulisse zu spielen, war schon als kleiner Junge mein Traum", sagt der 26-Jährige, der mit Regensburg zweimal auf dem Betzenberg gastierte.

Beim ersten Mal, in der ersten DFB Pokalrunde 2020, gewann der damalige Zweitligist im wegen der Corona-Pandemie leeren Fitz-Walter-Stadion beim Drittligisten FCK mit 5:4 nach Elfmeterschießen - obwohl Elvedi vom Punkt scheiterte. In der vergangenen Saison endete das Zweitliga-Spiel vor über 33.000 Zuschauern mit einem 3:0 Erfolg der Gäste. Nicht nur deshalb hat Elvedi sehr gute Erinnerungen an den Betzenberg: "Das Stadion ist einzigartig, allein die Architektur ist schon speziell. Ich freue mich unglaublich auf den Saison-Auftakt."

FCK mit schwerem Auftakt-Programm in der 2. Liga

Mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli und der Partie bei Absteiger Schalke 04 treffen die Roten Teufel zum Saison-Start auf zwei der Topteams einer unglaublich starken 2. Bundesliga: "Es kribbelt schon, wir sind heiß und freuen uns auf den Start", sagt der Innenverteidiger. "Das ist natürlich gleich eine Standortbestimmung. Aber dann wissen wir, wo wir stehen."

Für den Auftakt kann sich Jan Elvedi gute Chancen auf einen Platz in der Startelf ausrechnen - war er doch der einzige, der beim 4:1 Sieg gegen den FC Homburg, sozusagen bei der Generalprobe, über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand.

"Ich bin ein robuster und zweikampfstarker Spieler."

Was für ihn in der Anfangsformation spricht, wollte auch einer der vielen Podcast- User von Jan Elvedi wissen: "Ich glaube, ich bin ein robuster und zweikampfstarker Spieler - und wir müssen gegen St. Pauli eklig sein", lautet die Antwort des 26-Jährigen, der natürlich aber auch weiß, dass "die Entscheidung schlussendlich beim Trainer liegt."

Jan Elvedi ist kein "Trashtalker"

Ob sich Dirk Schuster dann gegen die Hamburger für eine Dreier- oder Viererabwehrkette entscheiden wird, macht für Elvedi keinen großen Unterschied: "Ich spiele beides sehr gerne, das ist immer vom Gegner abhängig."

Stichwort Gegner, die behandelt Jan Elvedi stets mit einer gesunden Härte und mit Respekt, das heißt der berühmte "Trashtalk" gehört nicht unbedingt zum Repertoire des besonnenen Schweizers: "Ich lasse lieber das Körperliche für mich sprechen. Wenn aber ein Stürmer 90 Minuten auf einen einredet, dann bist du auch dazu geneigt, etwas Trashtalk zu führen."

Nach den Walter-Brüdern die Elvedi-Zwillinge beim FCK?

Die ersten Wochen im neuen Team sind Jan Elvedi nicht allzu schwer gefallen. "Menschlich hier reinzupassen, ist nicht sehr schwer. Wir haben viele gute Charakterspieler, die es einem sehr einfach machen. Fußballerisch ist das etwas anderes. Es gibt andere Abläufe und andere taktische Ausrichtungen. Das braucht seine Zeit, aber wir haben uns da schon sehr gut gefunden."

Inklusive des am Dienstag verpflichteten Ragnar Ache sind bereits fünf Neuzugänge an Bord. Zwei weitere stehen noch auf dem Wunschzettel von Trainer Dirk Schuster. Der Zwillingsbruder von Jan, Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), dürfte auch aufgrund der wirtschaftlichen Vorstellungen kein Kandidat sein. Dennoch haben wir die Frage eines Fans, ob denn nach den Walter-Brüdern Fritz und Ottmar demnächst auch die Elvedi-Zwillinge beim FCK auflaufen könnten, an unsere Gast weitergegeben. "Das wäre eine sehr schöne Geschichte", sagt Jan Elvedi. "Aktuell wird es wohl etwas schwer, aber sag niemals nie."

Jan Elvedis Zwillingsbruder Nico, noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag IMAGO Imago/ fohlenfoto

Jan Elvedi: Im (Wind)Schatten von Bruder Nico Elvedi

Bis 2011 verlief der Weg der beiden Elvedis parallel - beim FC Zürich. Nico schaffte es dort auch in die erste Mannschaft. 2015 wechselte er dann in die Bundesliga nach Mönchengladbach und wurde Schweizer Nationalspieler. Jan dagegen blieb noch einige Jahre bei verschieden Klubs in der Schweiz.

Vor drei Jahren folgte der Sprung nach Regensburg in die 2. Bundesliga. Im Rückblick sagt er: "Nico galt schon mit 14, 15 Jahren als großes Talent. Da war ich noch nicht sicher, wie weit es gehen kann. Er ist dann seinen Weg gegangen und hat eine Bilderbuch-Karriere hingelegt."

Elvedi-Zwillinge tauschen sich regelmäßig aus

Noch immer tauschen sich die Zwillinge intensiv über alles aus: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir hören uns sehr oft und sind sehr eng miteinander", sagt Jan Elvedi. Eine weitere Gemeinsamkeit: Beide haben eine kaufmännische Lehre abgeschlossen. "Wenn Fußball kein Thema gewesen wäre, würde ich wohl im Büro arbeiten", sagt Jan Elvedi. Vor allem Mama Elvedi war es wichtig, dass ihre Söhne noch einen soliden Plan B haben. "Sie hat darauf gepocht, dass wir noch eine Ausbildung absolvieren. Beim Fußball kann der Traum, auch wegen einer Verletzung, von heute auf morgen vorbei sein."

Noch aber heißt es für Nico und für Jan Elvedi: Volle Konzentration auf "Plan A". Der heißt für Jan aktuell FCK. Was aber nicht heißt, dass er keine Träume mehr hat: "Man will immer so hoch wie möglich, vor vielen Zuschauern spielen. Die Bundesliga bleibt natürlich immer ein Ziel."