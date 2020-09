Nicolas Sessa soll der FCK-Offensive neue Impulse geben. Der Deutsch-Argentinier vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue unterschreibt beim 1. FC Kaiserslautern einen Zweijahresvertrag.

Nicolas Sessa wird in der kommenden Saison für den 1. FC Kaiserslautern auflaufen. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der gebürtige Stuttgarter wurde bei der TSG Hoffenheim ausgebildet und hat für den VfB Stuttgart II in der Regionalliga Südwest gespielt. Anschließend sammelte er beim VfR Aalen Erfahrung in der 3. Liga. Nach einem Jahr und zwei Spielen beim FC Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga kehrt der 24-Jährige in die 3. Liga zurück.

Sessa freut sich auf den Betzenberg

FCK-Sportdirektor Boris Notzon schätzt Sessa als spielstarken und variabel einsetzbaren Offensivspieler, "der über ein gutes Tempodribbling verfügt und sich im letzten Drittel Spieler in Szene setzen kann". Sessa freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich wollte unbedingt nach Kaiserslautern, bin auf den Verein zugegangen und freue mich riesig, in Zukunft für den FCK und hoffentlich auch bald vor den tollen Fans auf dem Betzenberg auflaufen zu dürfen."