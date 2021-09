Neuer Förderverein will FCK-Nachwuchs wieder flott machen

per Mail teilen

Das Geld ist knapp beim 1. FC Kaiserslautern. Der FCK-Nachwuchs soll das jedoch nicht zu spüren bekommen. Ein neuer Förderverein will die jungen Kicker unterstützen.

Träumen ist ja erlaubt. Zum Beispiel davon, dass der 1. FC Kaiserslautern doch irgendwann wieder in der 2. Bundesliga oder sogar Bundesliga spielt. Davon würde auch der FCK-Nachwuchs profitieren. Ein eigener Verein will die vielleicht zukünftigen FCK- Stars nun unterstützen. 30 Fans haben einen Verein gegründet, der das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FC Kaiserslautern finanziell unterstützen soll. Schriftführer Frieder Mathis sagt: "Die Jugend ist unsere Zukunft, wir machen hier einen Raum, wo die Leute sich alle einbringen können, jeder FCK-Fan, egal, ob als Mitglied oder mit Spende."

Die Idee war schon lange geboren, die Pandemie bremste aber. Der Vorstand des neuen Vereines kennt längst die Nöte von NLZ-Chef Uwe Scherr. Im Sommer läuft zwar alles bestens. Aber wenn Herbst und Winter kommen, ist für zwölf Mannschaften nur ein einziger Kunstrasenplatz da. "Dann wird das ganze schwierig, deshalb können wir jede Fläche und jedes Gelände brauchen, das wir verbessern können, um den Kindern Bedingungen zu schaffen, wo wir ein vernünftiges Training anbieten können", sagt Scherr.

Zweckgebundenes Geld für den FCK

Das Nachwuchsleistungszentrum Fröhnerhof ist in die Jahre gekommen. Der Förderverein will möglichst schnell neue Geldquellen erschließen; auch Fan-Clubs, Firmen und Privatleute können mitmachen. Sie müssen keine Bedenken haben, dass ihre Beiträge und Spenden irgendwo im Millionen-Schuldenberg des FCK verschwinden. "Das ist sichergestellt", sagt Vereinschef Stefan Motzenbäcker. "Der Förderverein verfügt über das Geld, und wir werden projektbezogen unterstützen. Das Geld geht nicht in den Profi-Bereich, das Geld bleibt ausschließlich im Jugend-Bereich."

Die Konkurrenz, gute Nachwuchsspieler zu bekommen, wird immer größer. Denn viele Eltern sind kritischer geworden, schauen ganz genau hin, was ihren kleinen Messis und Ronaldos tatsächlich geboten wird. Das weiß auch Uwe Scherr: "Wenn wir die Bedingungen nicht verbessern, dann werden die Jungs oder die Eltern sagen, bei dem anderen Verein sind die Bedingungen besser, und deswegen wechseln sie dahin. Und das müssen wir vermeiden." Denn die Begeisterung der Jugend ist aktuell das größte Versprechen für die Zukunft des FCK. Und diese Begeisterung möchte der Förderverein erhalten.