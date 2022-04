Wie die Westkurve den FCK-Fanbeauftragten in ihren Bann gezogen hat

Seit 15. März ist André Messerle neuer Fanbeauftragter beim 1. FC Kaiserslautern. Für den Saarländer steht mit dem ausverkauften Derby gegen den 1. FC Saarbrücken ein absolutes Highlight bevor.

André Messerle packt seine Koffer. Nicht, weil sein neuer Job als Fanbeauftragter bei den Roten Teufeln schon wieder zu Ende ist. Im Gegenteil. André geht aus Fan-Sicht den einzig richtigen Schritt und zieht von der "verbotenen Stadt" Saarbrücken in die Barbarossastadt Kaiserslautern. Bislang pendelt der gebürtige Saarländer nämlich jeden Tag auf den Betzenberg. Doch auch bislang machte er aus seiner Liebe zum FCK kein Geheimnis. "Im Saarland haben wir richtig viele FCK-Fans, da muss man sich nicht verstecken", erzählt André Messerle in der neuen Folge von "Nur der FCK", dem SWR-Sport-Podcast.

Von der Westkurve in ihren Bann gezogen

Gleich bei seinem ersten Stadionbesuch vor vielen Jahren zogen ihn der Betze und die Westkurve in ihren Bann: "Das hat mich dermaßen umgehauen, dass es mich da dauerhaft hingezogen hat." Dass er als Fan jetzt für seinen Verein arbeiten dürfe, sei einfach eine tolle Sache. Dabei war lange nicht klar, in welche Richtung es beruflich für den 28-Jährigen gehen sollte. In Trier studierte er Sozial- und Organisationspädagogik. Erst im letzten Semester fasste er, angestoßen von einem Kumpel, den Entschluss, dass er in den Fußballbereich gehen will.

Seit 15. März im Amt: Der neue FCK Fanbeauftragte André Messerle. SWR

Über Wolfsburg und Stuttgart nach Kaiserslautern

Doch dann ging alles ganz schnell. "Einen Monat nach meinem Bachelor war ich plötzlich beim VfL Wolfsburg im Nachwuchsleistungszentrum." Dort betreute er Nachwuchsfußaller, die Profis werden wollen: "Wir waren da auch so ein bisschen Mama- und Papa-Ersatz und haben uns um die Persönlichkeitsbildung gekümmert." Im Fußball herrsche soviel Leistungsdruck und Konkurrenz, das habe mit dem normalen Leben oft nichts zu tun. Da sei es wichtig, dass man mit Kindern und Jugendlichen arbeite und über das normale Leben spreche. Von Hausaufgabenbetreuung bis zu allgemeinen Problemen im Alltag.

Fanbeauftragter ist Sprachrohr der FCK-Fans

Erfahrungen bei der Arbeit mit Fans sammelte André bei seiner zweiten Station, dem Fanprojekt der Stuttgarter Kickers. Bis jetzt der Sprung zu seinem Herzensverein nach Kaiserslautern folgte. Seit Mitte März ist er Fanbeauftragter bei den Roten Teufeln und beschreibt seinen Job so: "Man ist Sprachrohr der Fans, ist aber gleichzeitig im Verein. Man trägt die Fanbelange an den Verein heran, aber eben auch umgekehrt. Man steht zwischen den Stühlen und muss eine goldene Mitte finden." Dabei betont André, dass er zwar beim Verein angestellt ist, ihm die Belange der Fans aber sehr wichtig sind.

Fanbeauftragter ist ein gefragter Mann bei den FCK-Fans

Und die haben ihn freundlich und mit offenen Armen empfangen. Vor und an Spieltagen ist André Messerle ein gefragter Mann und das Telefon klingelt fast pausenlos. Die Fans wollen zum Beispiel von ihm wissen, wie die Parksituation bei Auswärtsspielen wie kürzlich in Würzburg ist oder wie sie vielleicht kurzfristig noch an eine Karte kommen können. Wenn eine Choreografie geplant ist, wird auch das mit André abgesprochen.

Zu seinen Aufgaben gehört es auch, sich vor den Spielen mit Polizei, Feuerwehr und Co. abzusprechen und sich eine Übersicht über die Lage zu verschaffen. Seitdem die Corona-Beschränkungen in den Stadien weggefallen sind, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema geworden. Da kommt mit dem ausverkauften Derby-Heimspiel gegen Saarbrücken auch direkt ein dickes Brett auf den neuen Fanbeauftragten zu.

"Man ist Tage und Wochen vor dem Spiel schon sehr energiegeladen, weil man nicht genau weiß, was auf einen zukommt", berichtet André. Da inzwischen auch die Ultras in die Stadien zurückgekehrt sind, ist mit einer teuflisch heißen Stimmung auf dem Betze zu rechnen. Die Arbeit mit den Ultras, oder auch der sogenannten aktiven Fanszene, ist ebenfalls ein wichtiger Teil von Andrés Arbeit.

Ultras sorgen für "brachiale Lautstärke" auf dem Betze

Gegen Duisburg habe man gemerkt, was es ausmache, dass die Ultra-Szene wieder da ist: "Die Kurven sind voll und es ist laut, das ist ein Gesamtbild, was mich ja auch zum Fußball gebracht hat. Was mich zum FCK gebracht hat, war die Westkurve. Wenn die Ultra-Szene wieder da ist und man die ganzen Fahnen, die Doppelhalter und die brachiale Lautstärke hat, macht das natürlich einen Unterschied. Ohne jetzt andere Fans kleiner zu machen. Die haben sich in den vergangenen Monaten auch sehr viel Mühe gegeben."

Generell ist es Andrés Anliegen, die Belange aller Fans zu vertreten, egal ob diese in Fanclubs und Ultragruppierungen organisiert sind oder nicht. Ganz getreu dem Grundgedanken, dass in der FCK-Familie platz für alle Fans ist.