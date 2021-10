FCK Profi Mike Wunderlich - "Der Fußball braucht Typen, die auch mal anecken!"

Auch an seinen Leistungen lässt sich erkennen, dass die Formkurve beim FCK deutlich nach oben zeigt. Routinier Mike Wunderlich gehört zu den absoluten Führungsspielern beim FCK. Im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" spricht er über den Lauf der Roten Teufel.

Anfang September sah die Welt bei den Roten Teufeln noch ganz anders aus. Gerade hatte das Team von Trainer Marco Antwerpen mit 0:1 in Magdeburg verloren. Nach sieben Spieltagen standen gerade mal fünf Punkte auf dem Konto der Lauterer. So hatten sich Spieler und Fans den Saisonstart sicher nicht vorgestellt.

Schlechter Saisonstart für den FCK

Chancen erspielten sich die Männer in rot zu dem Zeitpunkt mal wieder genug, doch zu selten klingelte es im Kasten des Gegners. Auch der sonst so souveräne und drittliga-erfahrene Mike Wunderlich versiebte einige Chancen. Die Stimmung bei den Fans war, wieder einmal, im Keller. Doch fünf Spieltage später sieht die Welt auf dem Betzenberg ganz anders aus - und das liegt auch an Mike Wunderlich. "Die Stimmung ist deutlich besser als noch vor einigen Wochen. Ich glaube, dass die Siege sehr gut getan haben", sagt Wunderlich in SWR Sport Podcast "Nur der FCK".

Nachdem sich die Lauterer in doppelter Unterzahl einen Punkt im Derby gegen Waldhof Mannheim erkämpften, folgten seitdem vier Siege in Folge. Seit fünf Spielen blieb das Team um Keeper Matheo Raab außerdem ohne Gegentor - Vereinsrekord!

FCK hat eine Weile gebraucht, sich einzuspielen

"Da ist irgendwas passiert, es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und wir haben gesehen, was wir im Stande sind, vor allem defensiv, zu leisten", erklärt Wunderlich die Trendwende beim FCK nach dem Waldhof-Derby. Warum es so lange gedauert hat, bis die Roten Teufel ihre Form gefunden haben, weiß er allerdings auch nicht: "Das ist immer schwierig. Hätten wir eine Erklärung gehabt, hätten wir es auch gerne früher abgelegt. Ich glaube, man muss sich immer ein Stück weit finden, auch wenn wir jetzt nicht den großen Umbruch hatten."

Mit dem Blick auf die Tabelle könne man momentan zufrieden sein. Nur zwei Punkte trennen den FCK von den Aufstiegsplätzen. "Aber man sieht auch, dass es nur sechs nach unten sind. Wir sollten also auf dem Boden bleiben", mahnt Wunderlich.

Mike Wunderlich hat die Wohlfühloase Köln verlassen

Dass Viktoria-Urgestrein Mike Wunderlich mit 35 Jahren noch mal den Schritt aus Köln wagt, war für viele eine große Überraschung. Er selbst erklärt seinen Wechsel so: "Ich hatte einfach ein gutes Bauchgefühl und unfassbar Lust, auch in meinem Alter diesen Schritt zu wagen. Bei so einem Verein zu spielen, macht mich stolz. Ich hoffe, dass wir noch eine erfolgreiche Zeit haben." Eine entscheidenden Rolle bei seinem Wechsel spielte auch Trainer Marco Antwerpen. Die beiden kennen sich schon seit gemeinsamen Kölner Tagen.

Wunderlichs offener Umgang mit seinem Burnout

In Mike Wunderlichs Karriere gab es bis zu seinem Wechsel zum FCK Höhen und Tiefen. In der Jugend kickte er für Viktoria Köln, Bayer Leverkusen und den 1. FC Köln. Nach einer Station bei Rot-Weiß Essen folgte der große Sprung in die zweite Liga zum FSV Frankfurt. Nach einer starken Hinrunde bekam Wunderlich in der Winterpause Angebote aus der Bundesliga.

Doch ein Wechsel in die höchste deutsche Spielklasse kam damals nicht zustande und beim FSV lief es sportlich nicht mehr rund. Plötzlich fand sich Wunderlich in einer persönlichen Lebenskrise wieder. Was ihm damals zur Last wurde, waren seine eigenen Ansprüche an sich selbst.

"Irgendwann habe ich die Lust verloren."

Mike Wunderlich beschreibt sich als jemanden, der sehr selbstkritisch und nie zufrieden ist. "Das macht dich auf Strecke einfach müde. Irgendwann habe ich die Lust verloren, weil ich mit nichts mehr zufrieden war. Das kostet unglaublich viel Energie. Irgendwann bist du dann leer." Wunderlich suchte sich professionelle Hilfe - und auch sein Vater (Vizepräsident bei Viktoria Köln und früher selbst Profi) war in dieser Zeit eine wichtige Stütze für ihn. Er beschließt, den Schitt zurück in sein gewohntes Umfeld nach Köln zu machen. Von der 2. Liga, zurück in die Oberliga. Am meisten gestört haben Wunderlich in dieser Zeit und bis heute die Vorwürfe, er würde dem Druck im Profifußball nicht standhalten. Die Jahre danach hätten nämlich gezeigt, dass er sehr wohl seine Leistung bringen könne.

Emotionsspieler Mike Wunderlich

Mike Wunderlichs Spiel ist nicht nur geprägt von einem feinen Fuß und guten Standards. Er lebt seine Emotionalität auf dem Platz voll aus: "Die Emotionen machen mein Spiel aus. Das hat mich immer nach vorne gebracht. Diese Leidenschaft und dieser unbedingte Wille, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, der Fußball braucht Typen, die auch mal anecken und auch mal Sachen machen, die ein bisschen verrückter sind."

Dicke Kumpels, schon seit gemeinsamen Tagen in Köln: René Klingenburg und Mike Wunderlich jubeln über dessen Treffer beim Auswärtssieg gegen Havelse. imago images IMAGO / Kirchner-Media

Die Emotionalität hat er mit seinem guten Kumpel René Klingenbrg gemeinsam. Beide wechselten quasi zusammen aus Köln auf den Betze und gehören auch in Kaiserslautern zu den absoluten Stammspielern.

Karriereende noch nicht in Sicht

Jede Fußballer-Karriere geht irgendwann zu Ende. Im kommenden März wird Mike Wunderlich 36 Jahre alt, ist also im fortgeschrittenen Fußballer-Alter. Doch wann genau er die Schuhe an den Nagel hängt, steht für ihn noch nicht fest: "So lange meine Füße mich tragen, will ich Fußball spielen." Sein Vertrag in Kaiserslautern gilt für ein Jahr, mit der Option auf eine Verlängerung. Wenn es so weiterläuft, hätten Wunderlich und die FCK-Fans sicher nichts dagegen, wenn der gemeinsame Weg noch eine Weile dauert.