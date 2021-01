Jean Zimmer ist zurück auf dem Betzenberg. Er löst Euphorie aus - alle Probleme wird er aber auch nicht alleine lösen können. Eine Meinung von SWR-Reporter Bernd Schmitt.

Es ist nicht zu vergleichen mit der Rückkehr eines Andreas Brehme oder eines Ciriaco Sforza. Trotzdem löst dieser Name bei den frustrierten FCK-Fans Euphorie aus. Aber Jean Zimmer wird die Probleme des FCK nicht alleine lösen können. Er ist kein Torjäger, er ist kein Spielmacher, aber er ist ein kämpferisches Vorbild. Ihm mehr aufzubürden, ihm mehr abzuverlangen wäre ein großer Fehler. Denn dann bestünde die Gefahr, dass er verkrampft, dass er seine Stärken gar nicht auf den Platz bringen kann.

Glücksfall für den FCK - Karriereknick für Zimmer

Jean Zimmer ist trotzdem ein Glücksfall. Für die Stimmung im Umfeld, vielleicht auch für die Einstellung der ganzen Mannschaft. Er ist bodenständig, er weiß, um was es geht beim FCK. Aber wenn einer von einem abgestiegenen Erstligisten in die 3. Liga wechselt, dann ist das ein Karriereknick. Und für den gibt es Gründe. Und es bleibt abzuwarten, wie Jean Zimmer es wegsteckt, dass es in der ersten Liga nicht ganz gereicht hat und am Ende in der zweiten auch nicht mehr.

Ist er tatsächlich der Führungsspieler, der die anderen mitreist? Abwarten. Jean Zimmer ist auf jeden Fall ein Sympathieträger. Ein Messias ist er in dieser dritten Liga nicht.