Wegen der Coronakrise könnte der 1. FC Kaiserslautern in Planinsolvenz gehen - ohne sportliche Folgen zu befürchten. Doch dann müssten die Banken, Investoren oder sogar die Fans bluten. Ein Kommentar.

Der deutsche Fußball-Bund setzt Strafen für Insolvenzen in der 3. Liga für ein Jahr lang aus. Das ist nichts anderes als eine - aus Sicht des Verbandes - clevere Geschäftsidee. Vereine, die am Hungertuch nagen, können nun über Insolvenzen ihre Schulden loswerden und trotzdem weiter in der 3. Liga kicken. Aber das auf Kosten der Allgemeinheit.

Für die teils hoch verschuldeten Vereine müssten dann Kreditgeber, Banken, Investoren oder sogar die Fans bluten. Das wäre auch im Falle des 1. FC Kaiserslautern so, wenn die Gedankenspiele des Vereines tatsächlich eine Planinsolvenz anzumelden, Realität werden sollten. Und das ist sehr wahrscheinlich. Es ist nämlich eine historische Chance, auf einen Schlag fast alle Schulden zu tilgen.

Der FCK ist längst zu einem Spekulationsobjekt verkommen. Kreditgeber, wie der Stuttgarter Sport-Finanzierer Quattrex, oder Bürgen, wie der Luxemburger Flavio Becca, wollten mit dem maroden Traditionsverein aus der Pfalz früher oder später große Gewinne machen. Kommt es zur Insolvenz haben sie sich verzockt. Flavio Becca versprach viel, hielt wenig. 25 Millionen Euro in fünf Jahren, noch aber ist kein einziger Cent geflossen. Becca kann seine Bürgschaft von 2,6 Millionen Euro aber noch retten. Dafür müsste er das Geld in Eigenkapital und damit FCK-Aktien umwandeln. Die Perspektive für Becca ist klar: endlich sein Versprechen einlösen, den großen Worten auch Taten folgen lassen. Oder sein Geld ist weg.