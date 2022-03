Aufstieg des FCK? Das sagt Marlon Ritter

Marlon Ritter erklärt im Interview mit SWR Sport, was den FCK auszeichnet und er antwortet auf die Frage nach dem möglichen Aufstieg - mit Augenzwinkern.

Nach dem 3:0-Sieg gegen Havelse, bei dem Marlon Ritter den dritten Treffer erzielte, feierte die Mannschaft mit lauter Musik in der Kabine, erzählt Ritter im Gespräch mit SWR Sport. "Wenn du gewinnst, fällt erst einmal ein bisschen Druck von dir ab. Das kann man dann auch ein bisschen feiern."

Marlon Ritter über den Erfolg des FCK

Was den 1. FC Kaiserslautern derzeit erfolgreich mache? Ritters Erklärung ist simpel: dass die Mannschaft eine wirkliche Mannschaft sei, sich jeder für den anderen einsetze. Schon im Sommer habe er gemerkt, dass "etwas zusammenwächst".

Ritter, 27, ist eine feste Größe des Teams. Er hat nach eigener Aussage ein bis zwei Kilo abgenommen. In der laufenden Saison stand er in 25 von 30 Spielen auf dem Platz, hat fünf Tore erzielt, zwei davon per Elfmeter. Im Topspiel gegen Tabellenführer Magdeburg hat er einen Strafstoß allerdings kläglich vergeben. Seine Frau wünscht sich, dass er nicht mehr antritt. Ritter sagt trotzdem: "Ich würde nochmal hingehen."

Aufstieg? Das sagt Marlon Ritter

Mit 56 Punkten sind die Roten Teufel Zweiter in der 3. Liga. Das Wörtchen "Aufstieg" will Ritter aber nicht in den Mund nehmen. Auf die Frage, ob er es dennoch einmal sagen könnte, antwortete Ritter grinsend: "Ja, ich glaube schon, dass Magdeburg aufsteigen wird." Der FCK hingegen habe jetzt das nächste Spiel im Blick. Am kommenden Samstag (19.03., 14 Uhr) sind die Pfälzer zu Gast beim SC Freiburg II.