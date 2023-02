Der FCK in Paderborn - ein besonderes Spiel für Ritter und Klement

Wenn der FCK am Freitagabend beim SC Paderborn antritt, ist es für Marlon Ritter und Philipp Klement auch eine Reise in die Vergangenheit - sowohl sportlich als auch privat.

Es ist kein Spiel wie jedes andere: Marlon Ritter und Philipp Klement verbinden persönliche Erinnerungen an ihre Zeit beim SCP. Beide marschierten mit den Ostwestfalen von der 3. Liga in die Bundesliga durch. Doch auch privat hat die Zeit das Duo geprägt.

Ritter war im Sommer 2017 - zunächst auf Leihbasis - von Fortuna Düsseldorf zu den Ostwestfalen gewechselt. Ein halbes Jahr später schloss sich Klement dem SC an, der beim 1. FSV Mainz 05 nicht mehr zu Einsätzen kam.

Ritter vom FCK freut sich auf Wiedersehen mit dem SCP

Am Ende der Spielzeit stand der Aufstieg in die 2. Bundesliga, zu dem Ritter mit 14 Treffern maßgeblich beigetragen hatte. Im Jahr darauf machte der SC dann sogar den Durchmarsch in die Bundesliga klar.

"Es wird sehr schön, die Leute wiederzusehen. Ich hatte persönlich sehr schöne Jahre da", sagte Ritter im Gespräch mit SWR Sport, stellte aber auch klar, dass alte Verbindungen für die Dauer des Spiel ruhen. "Für 90 Minuten ist das erstmal egal, aber dann kann man sich über die schönen Zeiten austauschen."

FCK-Profi Klement über "spektakuläre Spiele" in Paderborn

Auch Klement erinnert sich gerne an die Zeit in Paderborn. "Wir haben damals viele Siege gefeiert, viele spektakuläre Spiele gehabt und viele Tore in dem Stadion geschossen", so der 30-Jährige gegenüber SWR Sport.

Nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart 2019 spielte Klement im Jahr 2022 noch einmal ein halbes Jahr auf Leihbasis beim SCP, bevor er beim FCK unterschrieb. Die Fans hätten ihm damals einen sehr schönen Abschied bereitet, sagte der Mittelfeldspieler. "Ich habe viel Zuspruch bekommen. Das sind schöne Momente", sagte Klement, der auch eine ganz persönliche Beziehung zu Paderborn hat: Seine Tochter ist in der Stadt geboren.

Klement und Ritter mit dem FCK in der Pflicht

Bereits seit 2020 läuft Ritter für den 1. FC Kaiserslautern auf. Beim SC Paderborn kenne er noch den einen oder anderen Spieler, genau wie manchen Mitarbeiter. Und auch er privat hat eine Verbindung zur Stadt. "Meine Frau kommt von dort. Ich habe sie dort kennengelernt."

TV-Tipp: Paderborn gegen FCK in SWR Sport Fußball Einen ausführlichen Rückblick auf das Spiel Paderborn - Kaiserslautern sowie Stimmen zum Spiel sehen Sie in "SWR Sport Fußball" - am Samstag, 18. Februar ab 17:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Ritter und Klement haben also gute Erinnerungen an Paderborn. Mit einem Auswärtssieg am Freitagabend (18:30 Uhr) mit dem FCK können sie diesen ein neues Kapitel hinzufügen. Nach der ersten Auswärtsniederlage zuletzt beim FC St. Pauli wollen die Roten Teufel in Ostwestfalen zurück in die Erfolgsspur.