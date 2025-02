Vier Spiele, vier Siege in 2025 für den 1. FC Kaiserslautern. Das bedeutet: Tabellenplatz drei in der 2. Liga. In SWR Sport äußerte sich Kapitän Marlon Ritter zu den Aufstiegschancen des FCK.

Drei Traditionsvereine klopfen aktuell vehement an die Tür zur Bundesliga. Neben Tabellenführer 1. FC Köln, dem ehemaligen "Dino" der Bundesliga, dem Hamburger SV, ist das auch der 1. FC Kaiserslautern. Nach dem 1:0 in Berlin, dem vierten Dreier in Folge, hat sich der FCK auf den Aufstiegs-Relegationsrang gespielt. Die Pfälzer belegen den dritten Platz punktgleich mit dem HSV auf Rang zwei. Gleich neun Gründungsmitglieder der Bundesliga tummeln sich in dieser Saison im Unterhaus.

"Wir sind momentan in einer ganz guten Phase. Viel besser hätte man nicht aus der Winterpause kommen können", sagte FCK-Kapitän Marlon Ritter als Studiogast in SWR Sport.

Ball flach halten in Sachen Aufstieg

Coach Markus Anfang sagte nach der Partie bei Hertha BSC: "Den Moment genießen wir natürlich." Allzu offensiv vom Aufstieg sprechen wollen die Pfälzer aber noch nicht. "Wir sind im Februar. Wenn wir im April noch oben sind, können wir über andere Sachen reden", betonte Geschäftsführer Thomas Hengen: "Aber jetzt sind einfach noch zu viele schwere Spiele und zu viele Punkte dazwischen." Wohl wahr. Am nächsten Samstag (13:00 Uhr) kommt Verfolger Hannover 96 auf den Betzenberg.

Wieder Sieg durch Sirch! - DEIN FCK #142 | SWR Sport

2. Liga ausgeglichen wie selten

Marlon Ritter ist mit seinen 30 Jahren einer der dienstältesten Spieler im Kader des FCK. Die Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison gleicht für ihn einer Achterbahnfahrt: "Wir hatten auch in der Hinrunde eine Phase, in der es nicht gut lief. Dann hatten wir eine Phase. in der wir viele Punkte holten. Daran sieht man, dass die 2. Liga einfach sehr schwer ist."

Auf den achten Tabellenplatz hat der FCK "nur" einen Sechs-Punkte-Vorsprung. Alles ist da noch recht dicht beieinander. Wichtiger Faktor für Ritter ist, dass nach wie vor Ragnar Ache für den FCK auf Torejagd gehen wird. "Er bringt immer seine Leistung, deswegen sind wir froh, dass das Transferfenster bis zum Sommer geschlossen hat", sagte er über seinen Angriffs-Kollegen.