Markus Merk tritt mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern beim 1. FC Kaiserslautern zurück. Die FCK-Gremien verlieren damit ihr prominentestes Gesicht.

Sportlich läuft es gut beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, doch nun sorgt eine Meldung für vorweihnachtliche Unruhe auf dem Betzenberg: Markus Merk, seit etwas mehr als zwei Jahren Vorsitzender des Beirats und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender beim 1. FC Kaiserslautern, stellt seine beiden Ehrenämter und sein Mandat in beiden Gremien zur Verfügung.

Merk wurde von den Mitgliedern des Vereins bis 2023 als Aufsichtsrat des eingetragenen Vereins gewählt. Eine Entscheidung, was mit dem Mandat von Merk im Aufsichtsrat der FCK Profifußball GmbH und Co. KGaA geschieht, muss in den kommenden Wochen entschieden werden.

Gründe für den Rücktritt von Markus Merk

Markus Merk sieht - nach zwei Jahren im Aufsichts- und Beirat - das bei seinem Amtsantritt Anfang Dezember 2019 in einer ganz schwierigen Lage des FCK ausgerufene Ziel der wirtschaftlichen und sportlichen Sanierung sowie Stabilisierung als erreicht an. "Diese Ziele haben wir in den letzten 24 Monaten trotz der Corona-Pandemie erreicht", schreibt Markus Merk in einer persönlichen Erklärung.

Für Merk seien die Erwartungen, die er 2019 mit meinem Amtsantritt geweckt habe, erfüllt. "Deshalb habe ich mich schweren Herzens, aber ohne Zweifel, zum jetzigen Zeitpunkt zu diesem Schritt entschieden, um mich auch wieder weiteren Themen außerhalb des FCK widmen zu können", so Merk weiter.

Die Erklärung von Markus Merk im Wortlaut Liebe 1. FCK-Fans, liebe Mitglieder und liebe Mitarbeiter unseres 1. FC Kaiserslautern, liebe Sponsoren, Partner und Medien, vor zwei Jahren bin ich in einer für uns alle schwierigen sportlichen, wirtschaftlichen und strukturellen Situation als ehrenamtlich tätiger Aufsichtsrat und Beiratsvorsitzender unseres 1. FC Kaiserslautern angetreten. Unser gemeinsames Ziel war dabei die Stabilisierung des Vereins und das Schaffen eines Fundaments für eine sportlich positive Entwicklung. Diese Ziele haben wir in den letzten 24 Monaten trotz der Corona-Pandemie erreicht. Sportlich stehen wir nach 20 Spieltagen besser da als in den letzten Jahren und auch wirtschaftlich und strukturell haben wir gemeinsam die Basis für eine erfolgreiche Zukunft gelegt. Heute möchte ich Euch bekannt geben, dass ich aus persönlichen Gründen nach Erreichen dieser gemeinsamen Etappen-Ziele meine ehrenamtliche Tätigkeit beim 1. FC Kaiserslautern zum Jahresende abgebe. Mit meiner nachhaltigen Aussage "Ein weiter so darf es nicht geben" habe ich einen notwendigen Prozess, gerade auch im sportlichen Bereich, angestoßen. Das Ergebnis ist sichtbar und spürbar, das "Herz der Pfalz" schlägt wieder, Identifikation, Leidenschaft und Spaß lassen wieder Hoffnung bei unseren Fans zu und spiegeln ein positives Bild unseres Traditionsvereins in die Fußballwelt. Gemeinsam mit Vorstand und Aufsichtsrat konnten wir den Verein auf eine solide, aufbauende, finanzielle Basis unter den Rahmenbedingungen eines Drittligisten stellen. Wir haben mit vielen regionalen und internationalen Investoren gesprochen und konnten bis zum heutigen Tag regionale Partner finden, die bereit sind, die Zukunft des FCK aktiv mitzugestalten. Weitere Möglichkeiten für Investoren sind vorbereitet. Darüber hinaus ist es uns vor vier Wochen gelungen, die so wichtige finanzielle Zukunft unseres Muttervereins zu sichern. Für mich sind aus diesen Gründen die Erwartungen, die ich 2019 mit meinem Amtsantritt geweckt habe, erfüllt. Deshalb habe ich mich schweren Herzens, aber ohne Zweifel, zum jetzigen Zeitpunkt zu diesem Schritt entschieden, um mich auch wieder weiteren Themen außerhalb des FCK widmen zu können. Von Herzen bedanken möchte ich mich bei allen, die dem 1. FCK in den vergangenen Jahren die Treue gehalten und uns bei diesem ersten Turnaround unterstützt haben. Viele von Euch haben unermüdlich und bis weit über die Belastungsgrenzen hinaus alles für eine erfolgreiche Zukunft des 1. FCK getan - auf der Geschäftsstelle, im Stadion und in der Region. Es war mir eine Ehre unserem Verein ehrenamtlich zu dienen und ich freue mich, wenn ich dies auch ohne Amt, in Zukunft tun darf: Als Sparrings- und Diskussionspartner bei Vereinsfragen, aber noch mehr endlich auch wieder als normales Mitglied und leidenschaftlicher Fan. Ich wünsche Euch allen eine gute Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und uns allen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2022! Wie heißt es so schön, in unserem Betze-Lied: Der FCK wird niemals untergehn, darauf stimmen alle ein! Euer Markus Merk

Insolvenzverfahren, offener Brief und Rücktrittsgerüchte

Unter dem Beiratsvorsitz Merks hatte der 1. FC Kaiserslautern von Juni bis Dezember 2020 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung hinter sich gebracht. Allerdings gab es auch immer wieder Kritik am ehemaligen FIFA-Schiedsrichter, dass er sich als Beirat ins sportliche und operative Geschäft einmische. Nach SWR-Informationen gab schon seit einiger Zeit intern Gespräche und Rücktrittsgerüchte. Auch in einem Brief des im Frühjahr freigestellten FCK-Sportdirektors Boris Notzon wurde Markus Merk massiv angegangen, weil er, so der Vorwurf, ins operative Geschäft eingriff.

Bei der Jahreshauptversammlung des FCK am vergangenen Mittwoch hatte der 59-jährige Merk aus privaten Gründen gefehlt. Für Markus Merk dürfte Carsten Krick in den Aufsichtsrat des eingetragenen Vereins nachrücken.

FCK sportlich erfolgreich

Die Nachricht vom Merk-Rücktritt kommt in einer Zeit, in der die Roten Teufel sportlich so gut dastehen wie schon lange nicht mehr. Kaiserslautern ist Tabellensechster in der 3. Liga, mit nur drei Punkten Rückstand auf die Aufstiegsränge.