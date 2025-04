Markus Anfang freigestellt, Lieberknecht neuer FCK-Trainer

per Mail teilen

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich mitten im Aufstiegskampf von Trainer Markus Anfang getrennt. Für ihn übernimmt Torsten Lieberknecht.

Nach SWR-Informationen wurde der 50-Jährige mit sofortiger Wirkung vier Spieltage vor Saisonende freigestellt. Mittlerweile hat der 1. FC Kaiserslautern die Freistellung bestätigt. Anfang hatte das Amt erst zu Saisonbeginn übernommen. Sein Vertrag beim viermaligen deutschen Meister gilt noch bis zum Sommer 2026. In einer Pressemitteilung bestätigte der FCK die Freistellung von Markus Anfang und seines Co-Trainers Florian Junge. Als Grund führt der Verein die Eindrücke der vergangenen Wochen an. Die Mannschaft habe ihr Potential nicht voll ausgeschöpft und ihr Leistungsmaximum nicht erreicht.

Nach eingehender Analyse fehle den Verantwortlichen die Überzeugung, diesem Trend in der aktuellen personellen Konstellation entgegenwirken zu können, heißt es in der Pressemitteilung. "Der FCK bedankt sich bei Markus Anfang und Florian Junge für ihr Engagement und ihre Arbeit und wünscht Beiden auf ihrem weiteren persönlichen und beruflichen Wege alles Gute", heißt es weiter.

Torsten Lieberknecht übernimmt ab Mittwoch

Als Ersatz für Anfang steht der ehemalige FCK-Profi Torsten Lieberknecht bereit. Die Roten Teufel bestätigten, dass der 51-Jährige bereits am Mittwoch seine erste Trainingseinheit leiten soll. Lieberknecht war zuletzt als Cheftrainer von Darmstadt 98 aktiv.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie sind die Roten Teufel mit 46 Punkten auf den siebten Tabellenplatz zurückgefallen, der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsrang beträgt mittlerweile sieben Punkte. Zum Relegationsplatz sind es allerdings nur drei Zähler. Für zusätzliche Unruhe im Verein hatte laut Medienberichten ein angebliches Interesse des Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 an einer Verpflichtung von Markus Anfang in diesem Sommer gesorgt. Der derzeitige Schalke-Coach Kees van Wonderen soll vor dem Aus stehen.

Ex-FCK-Profi Torsten Lieberknecht soll für Anfang übernehmen IMAGO Imago/Fußball-News-Saarland

Dritter Rauswurf für Markus Anfang

Für Anfang ist es der dritte Rauswurf bei einem Verein kurz vor dem Saisonende. Bereits im April 2019 hatte er beim damaligen Tabellenführer 1. FC Köln drei Spieltage vor Schluss gehen müssen. Im April 2024 kam bei Dynamo Dresden das vorzeitige Aus. Weitere Trainerstationen in seiner Karriere waren Holstein Kiel, Darmstadt 98 und Werder Bremen, wo er im November 2021 wegen einer Affäre um die Nutzung eines gefälschten Impfpasses während der Corona-Pandemie zurücktrat.