Keine Einigung zwischen FCK und Ex-Trainer Antwerpen

Am 01.02.2021 übernahm Marco Antwerpen das Amt als Cheftrainer beim 1. FC Kaiserslautern. Zuletzt war er bei den Würzburger Kickers in der 2. Liga tätig – allerdings nur für fünf Spiele, in denen er nur einen Punkt holen konnte. Bei Kaiserslautern war er bereits der dritte Trainer in der Saison 2020/21. Antwerpen sollte nun die Jungs vom FCK wieder auf Kurs bringen.

