Neuer Sportdirektor gefunden: Marcel Klos übernimmt beim FCK

Marcel Klos wird ab März Sportdirektor beim 1. FC Kaiserslautern. Der 36-Jährige war zuletzt als Technischer Direktor beim italienischen Erstligisten CFC Genua tätig.

Klos begann seine Laufbahn bei RB Leipzig, wo er von der Trainer- in die Funktionärsrolle wechselte und im Scouting arbeitete. Nach einer weiteren Station in Deutschland beim Hamburger SV zog es ihn ins europäische Ausland, wo er die letzten fünf Jahre seiner Laufbahn tätig war. Bei Vitesse Arnheim agierte er als leitender Assistent der Sport-Geschäftsführung und als Technischer Direktor. In dieser Funktion war Klos auch für die Kaderplanung verantwortlich.

Marcel Klos: "Ein sehr gutes Gefühl"

Vor fast genau drei Jahren ging es für ihn in der Funktion des Technischen Direktors zum CFC Genua, mit dem ihm im ersten Jahr seiner Amtszeit der sofortige Wiederaufstieg in die Serie A gelang. Mit dem Schritt zum 1. FC Kaiserslautern stellt sich Klos nun einer neuen Herausforderung. "Ich hatte sehr gute und vertrauensvolle Gespräche mit Thomas Hengen, die mir ein gutes Gefühl vermittelt und eine wichtige Rolle in meiner Entscheidung gespielt haben. Ich möchte gemeinsam mit dem Verein und dem Trainerteam die positive Entwicklung weiter vorantreiben", sagte er.

Thomas Hengen hofft auf "internationale Expertise" von Marcel Klos

"Wir haben immer wieder betont, dass wir uns nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz stetig weiterentwickeln möchten. Ein Teil dieser Professionalisierung der Strukturen beim FCK ist die Berufung eines Sportdirektors. Mit Marcel Klos gewinnen wir einen kompetenten und erfahrenen Fachmann, der mit seiner internationalen Expertise eine wertvolle Bereicherung ist", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Klos folgt auf Enis Hajri, der sein Amt als Technischer Direktor Ende 2024 und damit ein halbes Jahr vor Vertragsende aufgegeben hatte.

"Zu seinem Aufgabenbereich zählen unter anderem die Verzahnung zwischen dem Nachwuchsbereich und der Lizenzmannschaft und die Weiterentwicklung des Scoutingbereichs, auch mit Hilfe seines breit aufgestellten Netzwerks", sagte Hengen weiter.