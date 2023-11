FCK-Leistungsträger Tomiak für drei Spiele gesperrt

per Mail teilen

Nach einer Tätlichkeit von FCK-Spieler Boris Tomiak im Spiel gegen Greuther Fürth ist der 25-jährige Abwehrspezialist jetzt vom DFB für drei Spiele gesperrt.

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss in den kommenden drei Punktspielen ohne Leistungsträger Boris Tomiak auskommen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Defensivspieler für diesen Zeitraum. Tomiak hatte am Samstag bei der Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:2) wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. Der FCK hat das Urteil akzeptiert. Rote

Zwayer zeigt Tomiak Rot

Nach dem 0:2-Rückstand für die Gastgeber kam es in der 69. Minute zum Zweikampf zwischen Tomiak und dem Fürther Branimir Hrgota, bei dem beide zu Boden gehen und dort weiter rangeln - eine unübersichtliche Situation. Zwayer entschied auf Rot gegen den Leistungsträger der Lauterer.

FCK kann nicht an Leistung anknüpfen

Für den heimstarken 1. FC Kaiserslautern war das Spiel am Wochenende erst die zweite Heimniederlage der Saison. An die Leistung der vorherigen Wochen konnte die Mannschaft nicht anknüpfen. Besonders von der Leichtigkeit und dem Selbstvertrauen, das die Mannschaft noch im DFB-Pokal Spiel gegen den 1. FC Köln (3:2) ausgestrahlt hat, war am Samstag nicht viel zu sehen.

Weitere Ausfälle drohen

Neben Boris Tomiak könnten der Mannschaft am kommenden Wochenende im Duell gegen Wehen Wiesbaden auch zwei weitere Spieler fehlen. In der Schlussphase der unglücklichen Niederlage gegen Greuther Fürth verletzte sich Offensivmann Aaron Opoku an der Patellasehne und Kevin Kraus musste mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Wie weit die beiden Spieler Trainer Dirk Schuster für Sonntag zur Verfügung stehen, steht noch nicht fest.