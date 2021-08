per Mail teilen

Er ist bis heute Rekord-Bundesliga-Torschütze des 1. FC Kaiserslautern. Ein richtiger Held wurde er aber erst als Trainer bei anderen Klubs. Jetzt wird Klaus Toppmöller 70 Jahre alt.

Klaus Toppmöller schoss für den 1.FC Kaiserslautern so viele Bundesliga Tore wie keiner vor ihm und keiner nach ihm. Ein großer Held wurde er auf dem Betzenberg aber trotzdem nicht. "Pfiffe und Beifall wechselten in unglaublicher Schnelligkeit und zermürbten schließlich einen Profi", beschreibt es die FCK-Chronik "Bastion Betzenberg". Nach sechs Saisons und 204 Bundesligaspielen verließ er Kaiserslautern.

Der Übergang vom Spieler zum Trainer verlief für Toppmöller fließend. Noch als Aktiver wurde er im März 1987 in seiner letzten Saison beim FSV Salmrohr Spielertrainer. Er soll einmal gesagt haben, dass er den Trainerschein nur gemacht habe, um eines Tages Trainer beim FCK zu werden. Das passierte nie. Im Jahr 2000 scheiterte der Wechsel aus Saarbrücken nach Kaiserslautern mehrfach, Toppmöller war als Nachfolger von Otto Rehhagel vorgesehen.

Roter Teufel in blau-schwarz

Als junger Trainer verbrachte Klaus Toppmöller stattdessen seine erste komplette Zweitliga-Saison 1991/92 bei Waldhof Mannheim. Ein Lauterer Rekordtorjäger in Mannheim? Geht gar nicht, sagten viele! Ging aber doch. Die, die es damals miterlebt haben, erinnern sich bis heute, wie Toppmöller es durch seine empathische und sympathische Art schaffte, die Rivalität in den Hintergrund geraten zu lassen. Und natürlich war der Erfolg hilfreich. In der Saison 1992/93 verpasste der SV Waldhof den Bundesliga-Aufstieg mit Toppmöller denkbar knapp.

Knapp sollte es noch öfter in seiner Zeit als Trainer bleiben. Unter Toppmöller wurde Leverkusen in der Saison 2001/02 endgültig zu Vizekusen. Bayer spielte um die Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Champions-League-Titel. Am Ende war Leverkusen Vizemeister und verlor nach dem Pokalfinale auch das Endspiel der Champions-League mit 1:2 gegen Real Madrid. Klaus Toppmöller wurde trotzdem zum "Trainer des Jahres" gekürt. Nach Leverkusen war der Hamburger SV der letzte Klub, bei dem er als Trainer arbeitete. Zum Abschluss der Karriere übernahm er 2006 die Nationalmannschaft Georgiens.

Kurze Rückkehr an den Betze, schneller Abschied vom Fußball

28 Jahre nach seinem Abschied als Spieler kehrte Klaus Toppmöller als Aufsichtsratsmitglied mit alleiniger sportlicher Verantwortung zurück an den Betzenberg. "Willkommen zu Hause Toppi" war damals zu lesen. Sechs Wochen später, am 20. Dezember 2007, zog sich Klaus Toppmöller aus privaten Gründen zurück. Im April 2008 wurde sein Vertrag als Nationaltrainer Georgiens aufgelöst. Bis heute hat er kein weiteres Engagement im Profifußball mehr angenommen.