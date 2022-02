FCK-Abwehrspieler Kevin Kraus: Beim Derbysieg gegen Waldhof wird der Bart abrasiert!

per Mail teilen

FCK-Spieler Kevin Kraus ist Teil der besten Abwehr der 3. Liga. Im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" verrät er, wie das trotz immer wieder wechselnder Aufstellung klappt und warum er sich vielleicht schon bald seinen Bart abrasieren lässt.

"Man sieht das jeden Spieltag auf dem Platz, dass wir als Mannschaft auftreten, dass jeder für jeden kämpft, dass jeder sein Ego hinten anstellt für den Erfolg der Mannschaft", erklärt Abwehrspieler Kevin Kraus das Erfolgsrezept des 1. FC Kaiserslautern im SWR Sport Podcast "Nur der FCK".

"Das macht uns momentan aus, wir gehen alle gerne ins Training", beschreibt Kraus die gute Stimmung in der Truppe. Und die gute Stimmung lassen sich die Roten Teufel auch von immer wieder vorkommenden Corona-Infektionen oder Verletzungen vermiesen.

Rote Teufel trainieren alle Szenarien

Immer wieder musste Trainer Marco Antwerpen deshalb in den vergangenen Spielen seine so erfolgreiche Abwehr umstellen. Auf diese Situationen bereiteten sich die Roten Teufel im Training gewissenhaft vor, berichtet Kraus. Dass diese Umstellungen dann auch im Spiel funktionieren, zeigen die Ergebnisse.

Kevin Kraus ist seit vier Jahren beim FCK und hat in dieser Zeit einige Höhen und Tiefen erlebt. Mittlerweile gehört er absoluit zum Stammpersonal und zeigt konstant gute Leistungen. Der Trainer hat daran großen Anteil: "Der vermittelt einem Selbstvertrauen, gibt einem Tipps", so Kraus.

Einer, der zupackt: Der Kaiserslauterer Kevin Kraus im Benefizspiel gegen Stefan Bell vom FSV Mainz 05. imago images Imago/ Martin Hoffmann

Derby gegen Waldhof Mannheim als Schlüsselereignis

Am kommenden Sonntag kommt es wieder zum heißen Derby gegen Erzrivale Waldhof Mannheim. Ein Schlüsselereignis in dieser Saison war sicherlich das 0:0 gegen den Waldhof in der Hinrunde. Damals verteidigten die Roten Teufel mit Mann und Maus und zwei Spielern weniger das Unentschieden auf dem Betzenberg.

Kein Elfmeter! - leider doch. Kevin Kraus foult den Magdeburger Conteh. Endstand auf dem Betzenberg: 2:2. imago images Imago/Rene Schulz

"Da haben wir super verteidigt und ich glaube, da ist erst jedem bewusst geworden, wie geil es sein kann, sein eigenes Tor zu verteidigen. Das haben wir mittlerweile total verinnerlicht und das ist jetzt eine unserer großen Stärken", erklärt Kevin Kraus.

FCK gegen Waldhof - vor dem Derby knistert es

Die Trainingswoche vor dem Derby ist besonders, berichtet der gebürtige Wiesbadener: "Natürlich ist da eine andere Spannung in der Luft, nichts desto trotz müssen wir schauen, dass wir nicht überpacen. Wir wollen unser Spiel natürlich auf den Platz kriegen, da dürfen wir nicht übermotiviert sein. Jedem ist bewusst, was das Spiel für eine Bedeutung hat."

Der FCK hat in den vergangenen Wochen einfach einen Lauf. Auch beim Unentschieden gegen den souveränen Tabellenführer Magdeburg zeigten die Roten Teufel, dass sie zur Spitzengruppe der Liga gehören. Doch auch, wenn die Fans natürlich schon davon träumen, innerhalb der Mannschaft ist das Thema Aufstieg laut Kraus noch nicht präsent: "Klar guckt man hier und da mal auf die Tabelle und weiß, dass man auf Platz 2 steht. Aber wir tun gut daran, dass wir von Spiel zu Spiel denken. Das ist zwar eine Floskel, aber das ist das Beste in der Situation. Wir wissen natürlich auch, wenn wir unsere Spiele gewinnen, sind wir nicht mehr von Platz 2 wegzudenken."

"Schnorres" von Kevin Kraus bei den Fans großes Thema

Wie immer vor einer neuen Podcast-Folge konnten die FCK-Fans auch dieses Mal wieder Fragen über Twitter einreichen. Im Fall von Kevin Kraus sticht dabei ein Thema besonders hervor: Sein Oberlippenbart - oder auch Schnorres, wie man in der Pfalz sagt. Diesen trägt Kraus seit einiger Zeit mit Stolz. Auf die Fan-Frage von Leon, ob er sich nach einem Derbysieg vom Torschützen seinen Schnurbart abrasieren lassen würde, antwortet Kevin Kraus: "Das können wir sehr gerne machen!"

Kevin Kraus fühlt sich beim FCK wohl

Der Vertrag von Innenverteidiger Kraus beim FCK läuft zum Saisonende aus. Viele Fans haben nach einer möglichen Vertragsverlängerung gefragt. Gespräche zwischen Kraus und dem Verein wurden noch nicht geführt, aber er sagt: "Ich fühle mich hier sehr sehr wohl im Verein und in der Stadt, habe es nicht weit, bis nach Hause. Das sind natürlich viele Pluspunkte für Lautern. Wir haben aber jetzt eine wichtige Phase in der Saison und darauf gilt es sich zu konzentrieren."