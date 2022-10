FCK-Flitzer Kenny Prince Redondo: "Wollen die Identität des Vereins auf dem Platz zeigen!"

Kenny Prince Redondo blüht in der 2. Liga beim FCK auf. Woran das liegt und was der spezielle Charakter des Teams damit zu tun hat, verrät er im SWR Sport Podcast "Nur der FCK".

"Läuft bei dir", könnte man Kenny Redondo zurzeit guten Gewissens zurufen. In 13 Spielen hat der Flügelspieler bereits vier Mal für die Roten Teufel getroffen und drei weitere Treffer aufgelegt. In der gesamten letzten Saison waren es nur zwei Tore und vier Vorlagen - eine Liga tiefer.

Damit, dass Redondo sich zu so einer festen und torgefährlichen Größe im Lautrer Spiel entwickelt, hatten wohl nur die wenigsten gerechnet. Doch woher kommt diese deutliche Leistungssteigerung? "Ich habe nie aufgehört an mir zu arbeiten. Der Unterschied ist, dass ich mich mehr belohne", erklärt Redondo im SWR Sport Podcast "Nur der FCK".

Kenny Prince Redondo verspürt Rückhalt der FCK-Fans

"Ich spüre das Vertrauen und den Rückhalt der Mannschaft. Die Fans peitschen mich nach vorne, auch wenn es mal schlecht läuft. Nach den Spielen bekomme ich aufmunternde Worte und schöne Nachrichten. Da auch nochmal ein Riesendank an die Fans. Wir wissen alle, dass es nicht immer leicht ist und ich glaube, dass die Fanbase einen großen Anteil daran hat, dass wir Spieler ein gutes Gefühl haben."

Doch auch Redondo selbst hat dafür gesorgt, dass er sich auf allen Ebenen weiterentwickelt: "Ich habe eine Zeit lang mit einem Mental-Coach gearbeitet. Das ist ein Faktor, der als Fußballer ein bisschen untergeht, dass man sich da helfen lassen kann. Man muss da viel Arbeit von der Birne mit reinbringen. Ich bin sehr froh drüber, dass ich das gemacht habe."

Der spezielle Charakter der FCK-Mannschaft

Bevor der FCK am vergangenen Wochenende gegen Rostock wieder mal einen Dreier einfahren konnte, mussten die Fans sieben Spiele lang auf einen Sieg warten. Am Spieltag davor sogar eine bitter 0:3-Pleite auf dem Betzenberg gegen Regensburg hinnehmen. "Ich bin ganz froh, dass wir am Ende gewonnen haben, um eine Reaktion zu zeigen", sagt Redondo über den Auswärtssieg bei der Kogge.

Dabei geholfen hat vor allem Mannschaftskollege Terrence Boyd mit seinen beiden Treffern. Im Interview mit SWR Sport betont der Stürmer, dass vor allem der Charakter des Teams entscheidend für den Erfolg sei. "Wir sind, mit Verlaub, eine Wichstruppe, das macht uns ja so geil. Wir sind ein besonderer Schlag Menschen, der hier vereint ist", so Boyd.

FCK als Einheit zusammengewachsen

Kenny Redondo findet die Beschreibung seines Teamkollegen passend: "Wir sind da schon so gepolt, dass wir einfach eklig sind. Sei es jetzt in den Zweikämpfen oder auch mal bei einer Rudelbildung. Der eine kämpft für den anderen, auch wenn es nicht gut aussieht. Wir haben es oft bewiesen, dass wir mit einem Rückstand klarkommen. Das zeigt, was wir für eine Truppe sind, wie wir zusammengewachsen sind in den letzten Jahren und dass wir die Identität des Vereins auf dem Platz zeigen wollen."

Kenny Prince Redondos Erfahrungen mit Rassismus

Ähnlich wie Terrence Boyd musste auch Kenny Redondo in seiner Karriere schon Erfahrungen mit Rassismus machen. Das ging schon in der Jugend los, als Eltern oder Trainer gegnerischer Teams ihn beleidigten: "Da fallen Worte, die du als Jugendlicher auch erstmal verarbeiten musst. Ich bin bei dem Thema auch sehr sensibel, spreche es gerne an, weil ich die Aufklärung haben möchte. Ich finde es schade, dass das heutzutage immer noch Thema ist." Redondo wünscht sich, dass die Täter auch hart bestraft werden und dass die Verantwortlichen in den Vereinen durchgreifen.

Redondo fühlt sich pudelwohl in Kaiserslautern

In der Pfalz ist Kenny Prince Redondo längst angekommen und auch mit der Pfälzer Lebensart kann er etwas anfangen: "Ich fühle mich einfach pudelwohl hier. Ein Dubbeglas (für die Pfalz typisches Weinglas mit Vertiefungen, Anm. d. Red.) habe ich auch schon zuhause und da trinke ich sehr gerne daraus." Der Prince fühlt sich in Kaiserslautern sogar so wohl, dass er sich einen langfristigen Verbleib vorstellen kann: "Der Verein hat mir viel gegeben, wir haben viel gemeinsam erreicht und ich möchte dem Verein natürlich etwas zurückgeben."

Der große Traum von der Bundesliga

Auch mit 28 sieht sich Redondo noch nicht am Ende seiner Entwicklung: "Ambitionen habe ich, in erster Linie natürlich mit dem FCK irgendwann mal in der ersten Liga zu spielen. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns auf die Saison und schauen, dass wir den Klassenerhalt schaffen." Den nächsten Schritt in Richtung der 40-Punkte-Marke kann der FCK am kommenden Samstag gegen den 1. FC Nürnberg machen.