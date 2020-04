Es war eines der großen Spiele in der langen Geschichte des 1. FC Kaiserslautern, ein Kampfspiel inklusive Torlawine. Mit 6:3 gewann der FCK im September 1994 gegen Borussia Dortmund. Am Samstag ab 14:15 Uhr zeigen wir die Partie re-live im SWR Fernsehen.

Es war die 2. Runde im DFB Pokal am 20. September 1994. Und dann erst diese Namen: Brehme, Sforza, Kadlec, Kuka, Marschall, Roos und Ehrmann auf der einen Seite. Sammer, Möller, Reuter, Zorc, Chapuisat und Poulsen auf der anderen. Zwei der besten deutschen Mannschaften trafen auf dem Betzenberg aufeinander. Und trotzdem begann das Spiel zäh. Mehr Fouls als Torschüsse, mehr gelbe Karten als Torchancen.

Schon in der ersten Halbzeit musste FCK-Stratege Ciriaco Sforza verletzt raus, nach einem Ellbogen-Check von Andreas Möller. Die Folge: eine vergiftete Atmosphäre zwischen beiden Teams, beiden Trainern und den Fans beider Klubs. Aber eine Atmosphäre, von der das Spiel lebte, und in der viele Spieler ihre eigene Geschichte schrieben. Es war noch die Zeit, in der die Mannschaften mit einem Libero spielten. Und mit Matthias Sammer und Miroslav Kadlec trafen die beiden besten jener Ära direkt aufeinander. Beide machten das Spiel ihrer Teams, beide trafen sehenswert in der Verlängerung, beide zeigten eine Ballfertigkeit, die bei jedem Fußballfreund die Sehnsucht nach den guten alten Zeiten weckt.

Olaf Marschall trifft trotz Verletzung

Aber es war auch die Geschichte des Olaf Marschall, der in diesem Spiel erst so richtig ankam beim FCK, der sich mit einer Verletzung fast durch das ganze Spiel schleppte, und vorentscheidend zum 4:3 traf. Am Ende stand ein 6:3 Erfolg des 1. FC Kaiserslautern, und eine erfolgreiche Pokalreise, die erst im Halbfinale mit einem 0:1 bei Borussia Mönchengladbach endete.