Der letzte Spieler der Weltmeistermannschaft von 1954, Horst Eckel, ist tot. Nicht nur die Fußballwelt trauert um einen der "Helden von Bern", eine Legende des 1. FC Kaiserslautern.

Der 1. FC Kaiserslautern spricht in einer ersten Reaktion auf den Tod von Horst Eckel von einem "äußerst traurigen Tag für den 1. FC Kaiserslautern und für Fußball-Deutschland". Die Roten Teufel wollen dem "Windhund", wie Eckel genannt wurde, stets ein gebührendes Andenken bewahren. Sein Ruhm als Weltmeister und Deutscher Meister mit dem FCK sei dank seiner vorbildlichen Persönlichkeit auch sechs Jahrzehnte nach seinen großen Erfolgen nicht verblasst. Eckel diene auch der heutigen Generation als leuchtendes Beispiel. "Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen Weggefährten, die Horst Eckel kennen und lieben gelernt haben. Ruhe in Frieden, lieber Horst", heißt es auf der Homepage des FCK.

DFB würdigt einen "unserer Fußballhelden"

Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um "ein echtes Vorbild". DFB-Vizepräsident Rainer Koch sagte: "Die Nachricht vom Tode Horst Eckels hat mich tief getroffen. Ich habe Horst Eckel nicht nur als einen unserer Fußballhelden verehrt, sondern ihn auch persönlich über alle Maßen geschätzt." Alle hätten ihn geliebt. Nicht nur, weil er ein herausragender Fußballer war, sondern vor allem wegen seines positiven und einnehmenden Wesens und seines großartigen Charakters. "Er war ein großartiger Weggefährte. Er wird uns allen sehr fehlen", so Koch.

3. Dezember 2021: Horst Eckel, der letzte lebende Weltmeister von 1954, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Das bestätigte der Deutsche-Fußball-Bund. Horst Eckel ist bekannt als "Held von Bern", wo die Nationalmanschaft den ersten Weltmeistertitel für Deutschland gewann, aber auch als Fußballer des 1. FC Kaiserslautern. Nach seiner Zeit als Fußballer studierte der gelernte Werkzeugmacher auf dem zweiten Bildungsweg Kunst und Sport und arbeitete ab 1973 als Realschullehrer. dpa Bildfunk Uwe Anspach

Dreyer würdigt das "Vorbild einer ganzen Nation"

"Horst Eckel war Fußballspieler mit Leib und Seele und gehörte zweifelsohne zu den herausragendsten Fußballern unseres Landes", reagierte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf die traurige Nachricht. "Seine Natürlichkeit und Teambereitschaft machten ihn zum Vorbild einer ganzen Nation. Mit seiner außerordentlichen Spielfreude und Einsatzbereitschaft begeisterte er Massen", so Dreyer. Eckel habe ihm nachkriegsversehrten Deutschland Hoffnung und Zuversicht verkörpert. "Trotz seiner Berühmtheit und seines unvergleichbaren Erfolgs blieb Horst Eckel stets ein bodenständiger Mensch, der nie vergessen hat, wo er herkommt."

Kaiserslautern will Eckel ein ehrendes Andenken bewahren

In Kaiserslautern hat der Stadtvorstand sein tiefes Bedauern zum Tod Horst Eckels ausgedrückt. Als Teil der erfolgreichen Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern in den 50er Jahren und Mitglied der Fußball-Weltmeister von 1954 war er "Zeit seines Lebens sportlicher Botschafter für die Stadt Kaiserslautern". Sein soziales Engagement sei beispielhaft gewesen, ebenso seine ehrliche und bodenständige Art. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, Horst Eckel in höchster Achtung und größter Dankbarkeit ein ehrendes Andenken zu bewahren.

"Die Pfalz und der 1. FC Kaiserslautern haben ein großes Idol verloren."

"Ich fange damit an, was ganz Fußball-Deutschland bewegt: Der letzte Weltmeister von 1954 ist eingeschlafen", so Markus Merk zum Tode Horst Eckels. "Mich persönlich trifft sein Tod aber noch viel, viel mehr. Ich habe einen wertvollen Freund verloren und mit diesem Begriff gehe ich sehr sparsam um. Horst Eckel und ich haben einen intensiven Kontakt gepflegt und zwar die letzten 20 Jahre lang. Ich kann in diesem Moment nicht mehr sagen, als dass ich wirklich einen guten Freund verloren habe."

Innenminister Lewentz: "Besonderes Vorbild des Fußballsports"

Der rheinland-pfälzische Innen- und Sportminister Roger Lewentz (SPD) bezeichnete Eckel in einer ersten Stellungnahme als "herausragender Repräsentant des Landes Rheinland-Pfalz", so Lewentz, der auch Vorsitzender der Fritz-Walter-Stiftung ist. "Seine charakterliche Größe machte Horst Eckel zu einem herausragenden Vertreter des Fußballsports auch für soziale Belange über den Sport hinaus", so Lewentz. "Ich werde Horst Eckel, nicht nur bei der Endrunde des Fritz-Walter-Cups, bei der er seit 20 Jahren immer dabei war, sehr vermissen."

Die deutschen Fußballspieler Fritz Walter (mit dem Pokal in den Händen) und Horst Eckel werden am 4. Juli 1954 von Fans frenetisch gefeiert und auf den Schultern durch das Stadion getragen. Mit einem 3:2--Sieg über Ungarn im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern/Schweiz gewann Deutschland den Titel. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

FCK-Legende Briegel: "Tut mir sehr leid!"

Mit Hans-Peter Briegel hat sich auch eine weitere FCK-Legende zum Tod von Horst Eckel geäußert: "Der Tod meines ehemaligen Weggefährten tut mir sehr leid." Eckel sei ein toller und ehrlicher Mensch gewesen. "Das Leben ist aber leider so. Horst war schon länger nicht mehr so gesund. Das letzte Mal haben wir uns im Sommer gesehen. Da sah er schon nicht mehr gut aus."

FCK-Fanclub geschockt von Eckels Tod

Geschockt vom Tod des beliebten Pfälzers zeigte sich der FCK-Fanclub "Wir sind Betze". Dessen Vorstand Frieder Mathis erklärte: "Damit hat niemand gerechnet. Man hatte aber auch schon länger nichts mehr von Horst in der Öffentlichkeit gehört." Die Fans würden viel mit Eckel verbinden, allen voran die legendäre Weltmeister-Mannschaft und das Wunder von Bern. "Wir sind wirklich fassungslos", so Mathis.

Fanclub "FairPlay" wünscht sich Trauerfeier im Stadion

"Wir sind traurig, dass auch der letzte WM-Held von 1954 uns verlassen hat", sagt Erich Huber, einer der Vorsitzenden des FCK-Fanclubs "FairPlay". "Andererseits sind sie jetzt alle wieder vereint. Vielleicht machen sie mit ihrem Chef Fritz Walter im Himmel ja sogar eine neue Mannschaft auf." Die gesamte Fußballwelt hätte Horst Eckel noch so sehr seinen 90. Geburtstag gegönnt. Huber hofft nun auf eine würdige Trauerfeier für Eckel im Fritz-Walter-Stadion.

Freiburgs-Trainer Christian Streich: „Eckels Tod ist traurig“

Christian Streich, Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, erklärte: "Es ist natürlich traurig, dass Horst Eckel gestorben ist. Wenn jemand 89 Jahre wird und hat sowas erleben können, wie Horst Eckel und so wie ich ihn erlebt habe, glaube ich, dass er ein erfülltes Leben hatte. Das ist das Wichtigste für ein Menschen. Er hat 1954 gespielt. Die Weltmeisterschaft hat Deutschland geprägt."