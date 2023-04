FCK-Fußballfest beim Traditionsduell gegen den HSV

Beim 1. FC Kaiserslautern kamen sie nach dem 2:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV aus dem Feiern nicht mehr heraus. Zwei Joker machten den Abend auf dem Betzenberg zum Fußballfest.

Wer ein Beispiel dafür braucht, welche Atmosphäre der Betzenberg entfachen kann, dem sei das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger SV ans Herz gelegt. Schon gegen Mittag versammelten sich tausende Fans in der Stadt und zogen gemeinsam in einem beeindruckenden Fanmarsch zum Fritz-Walter-Stadion.

"50.000 Zuschauer, eine Weltklasse-Choreo vom halben Stadion - das war ein Gänsehaut-Moment", war FCK-Trainer Dirk Schuster vom FCK-Publikum beeindruckt. "Die Choreografie hat zum Ergebnis gepasst." Genau so sah es auch sein Keeper Andreas Luthe: "Was vor dem Spiel in der Stadt los war, haben wir natürlich über die sozialen Medien mitbekommen. Es war ein ganz besonderer Abend, in einer besonderen Atmosphäre. Daran denkst du nach dem Karriereende noch zurück."

Schuster kitzelt Boyd

Doch nicht nur die Fans hatten mit ihrer Unterstützung großen Anteil am Sieg ihres Teams. Schuster wechselte die Siegtorschützen Terrence Boyd (71. Minute) und Aaron Opoku (85.) im zweiten Durchgang ein. Sein Plan, vor allem Boyd vor dem Traditionsduell zu kitzeln, ging voll auf. "Da sind natürlich immer ein paar Psychospielchen dabei", gab der Trainer nach der Partie zu. "Terrence hat in den letzten Spielen nicht so performt, wie wir uns das gewünscht haben, sodass wir uns entschieden haben, Nico de Préville von Beginn an zu bringen."

Boyd war sechs Minuten im Spiel, als er nach Vorlage von Kapitän Jean Zimmer zum 1:0 traf und so noch mehr Euphorie freisetzte. "Natürlich bist du unzufrieden und es tut weh, wenn du erfährst, dass du nicht von Anfang an spielst, aber ich habe es trotzdem respektiert. Ich bin ja keine 17 mehr. Da brauchst du nicht schmollen und die Welt bricht nicht zusammen", so Boyd nach dem Schlusspfiff. "Im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, weil ich dann mit dieser Gier und Galligkeit auf den Platz kam, die in den letzten Wochen nicht vorhanden war."

Opoku trifft gegen Ex-Klub

Noch schneller als Boyd schoss in der Schlussphase Opoku, der im vergangenen Sommer aus Hamburg nach Kaiserslautern gewechselt war, den Ball ins gegnerische Tor. Nur 32 Sekunden nach seiner Einwechslung vollendete der 24-Jährige mit seinem ersten Ballkontakt einen Konter zur Entscheidung. "Kann man so machen, würde ich sagen", sagte Opoku schmunzelnd. "Der Fußball schreibt jede Woche seine eigene Geschichte. Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, was das für ein Gefühl ist. Wer heute im Stadion war, hat gesehen, was mit diesem unglaublichen Support hier möglich ist."

"Wir haben alles reingeschmissen", war auch FCK-Kapitän Jean Zimmer hochzufrieden. "Wir haben dem HSV nahezu keine Chance gelassen." Ein Lattenschuss von Miro Muheim nach 65 Minuten war die gefährlichste, aber auch die einzige Torgelegenheit der Hamburger. "Wir hatten eine unfassbare Vorfreude darauf, dem HSV eins auszuwischen - und das hat geklappt."

Zimmer will Fans belohnen

Der Coup gegen den Hamburger SV soll aber nicht der letzte bleiben. "Wir haben sehr viele Gegner, bei denen es noch um etwas geht und denen wir eine mitgeben können", gibt sich Zimmer angriffslustig. "Unser Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um unsere Fans dafür zu belohnen, was hier Woche für Woche passiert." Eine Belohnung, die sich die FCK-Anhänger zu Hause und bei Auswärtsfahrten immer wieder von Neuem verdienen.