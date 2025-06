FCK-Ikone Ronnie Hellström bekommt Straße in Kaiserslautern

per Mail teilen

Große Ehre für einen großen Helden des 1. FC Kaiserslautern: Im Stadtteil Morlautern wird eine Straße nach Ronnie Hellström benannt.

Er war einer der beliebtesten Spieler aller Zeiten des 1. FC Kaiserslautern - und auch nach seiner aktiven Zeit ein gerngesehener Gast in seiner Wahlheimat. Ronnie Hellström wechselte 1974 an den Betzenberg. Zum Glück für den FCK wurde der Wechsel schon vor der WM im gleichen Jahr bekannt, denn weil Hellström in der schwedischen Nationalmannschaft überragte, hätten ihn die Lauterer nach der WM kaum noch bezahlen können.

Ronnie Hellström blieb "seinem" FCK Zeit seines Lebens verbunden. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Zehn Jahre spielte er für den 1. FC Kaiserslautern in 266 Spielen. Und obwohl er nie einen größeren Titel mit dem FCK gewann, erlangte er Kultstatus. Sein wohl größtes Spiel: Das 5:0 im UEFA-Pokal gegen Real Madrid 1982, in dem er einen Elfmeter hielt. Übrigens: In den zehn Jahren seines Schaffens auf dem Betzenberg erhielt er nie eine gelbe oder rote Karte.

Ronnie Hellström wohnte lange in Morlautern

Ronnie Hellström wohnte viele Jahre im Kaiserslauterer Stadtteil Morlautern - deshalb beschloss der Ortsbeirat bereits 2022, in einem neuen Wohngebiet eine Straße "Ronnie-Hellström-Weg" zu nennen. "Aber nur sportlich herausragende Leistungen waren nicht der ausschlaggebende Punkt für die Straßenwidmung. Auch neben dem Platz war Ronnie als freundlicher, hilfsbereiter Mitbürger geschätzt", heißt es in einer Mitteilung des Ortsbeirates.

"Betzenberg immer im Blick"

Von der Straße auf dem Morlauterer Mühlberg habe er "seinen Betzenberg" immer im Blick, heißt es weiter. Zur Einweihung der neuen Straße am heutigen Donnerstag wird auch die Tochter von Ronnie Hellström kommen. Er selbst kann diese Ehre nicht mehr miterleben: Ronnie Hellström starb am 26. Februar 2022 im Alter von 72 Jahren an Krebs.