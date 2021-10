FCK-Fans kündigen Mitgliedschaft wegen 2G-Regel

Was bedeutet 2G, 2G plus und 3G?

3G (geimpft, genesen, getestet) ist die Voraussetzung für den Besuch von Veranstaltungen, bei denen ein Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder ein negatives Antigen-Test-Ergebnis vorliegen muss. Schnelltests, die selbst durchgeführt wurden, werden nicht anerkannt.

2G (geimpft, genesen) beschränkt den Zutritt zu Veranstaltungen auf Personen, die einen Impfnachweis oder einen Genesungs-Nachweis vorlegen können. Ein Test-Nachweis reicht nicht aus.

2G plus sieht vor, dass für Geimpfte und Genesene (2G) unbegrenzte Zusammenkünfte möglich sind. Dazu kann eine bestimmte Anzahl von getesteten Menschen hinzukommen (plus). Der Zutritt von Nicht-Immunisierten, also weder geimpften noch genesenen Menschen, wird mit höherer Warnstufe schrittweise reduziert.