Kaderplanung läuft beim 1. FC Kaiserslautern im Hintergrund auf Hochtouren

Nach dem Sieg im Derby gegen den 1. FC Saarbrücken ist der Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die zweite Liga in greifbare Nähe gerückt. Geschäftsführer Thomas Hengen hat sich in SWR Sport in RLP auch zur Kaderplanung im Falle des Aufstiegs geäußert.

Diese Mannschaft hat Charakter, das ist nach den Auftritten der vergangenen Woche wohl unbestritten. Und das hat sich für FCK-Sportchef Thomas Hengen auch am Ostersonntag beim 3:1-Derbysieg gegen Saarbrücken wieder deutlich gezeigt, als der FCK in Unterzahl zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleich kassierte und trotzdem das Spiel noch zu seinen Gunsten entscheiden konnte. "Die geben nie auf, die fighten, halten dagegen und spielen selbst in Unterzahl noch nach vorne", beschreibt Hengen die Mentalität der FCK-Elf.

Leistungsträger im Verein halten

Ein entscheidender Baustein im FCK-Puzzle war sicher die Verpflichtung von Stürmer Terrence Boyd, der die Erwartungen voll erfüllt und sicher auch im Falle des Aufstiegs ein Garant für Zählbares in der 2. Liga sein kann. Vermutlich wäre auch die gesamte Mannschaft in der derzeitigen Verfassung zweitligatauglich, wobei in einer neuen Saison und dann möglicherweise in einer höheren Liga die Karten natürlich neu gemischt werden.

Ob und wie sich der FCK im Aufstiegsfall durch Neuverpflichtungen verstärken würde, das steht noch völlig in den Sternen. Entscheidend ist aber auch, ob der aktuelle Kader weitestgehend zusammenbleiben kann. Natürlich lässt sich Thomas Hengen noch nicht in die Karten schauen und Vertragsinhalte sind für die Öffentlichkeit ohnehin tabu. Eines hat Hengen dann aber doch verraten, auch wenn es nicht wirklich überraschend ist: Im Fall des Aufstiegs heißt der Trainer weiterhin Marco Antwerpen.

Viele Verträge beinhalten Optionen

Bei einigen Spielern ist die Sache dagegen nicht so klar. Nach SWR-Informationen laufen die Verträge von Leistungsträgern wie Torhüter Matteo Raab, Philipp Hercher und Abwehrmann Kevin Kraus am Saisonende aus. Das will Thomas Hengen so nicht bestätigen. "Es laufen nicht alle drei Verträge einfach aus. Es gibt da die eine oder andere Option", sagt Hengen in der TV-Sendung SWR Sport RLP. Speziell bei Matteo Raab sei man in regem Austausch mit seinem Berater, während der Spieler sich voll auf den Sport konzentriere. Hengen hofft, bald Handfestes verkünden zu können. Aber zunächst steht der sportliche Erfolg im Vordergrund. Noch drei Spiele hat der FCK zu absolvieren, am 34. Spieltag ist er dann zum Zuschauen verdammt, weil die Partie gegen Türkgücü München wegen der Insolvenz des Gegners abgesagt wurde.

Planung für Aufstieg schöner als für Abstieg

So lange wie der Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern noch nicht in trockenen Tüchern ist, muss die Planung für die nächste Saison zweigleisig fahren. Aber es gibt einen großen Unterschied zum Vorjahr. "Es macht deutlich mehr Spaß für die 2./3. Liga zu planen als für die 3./4. Liga", beschreibt Hengen die aktuelle Situation. Und der Kaderplaner versichert, dass im Hintergrund schon viele Gespräche geführt werden und alles so läuft, wie es laufen soll. Ansonsten bleibt er aber seinem Motto treu und das heißt: "Erzählen kann man viel, aber entscheidend ist, dass wir liefern. Im nächsten Spiel wird uns Wehen Wiesbaden die Punkte nicht schenken und wir müssen uns weitere drei Punkte hart erarbeiten. Wir sind bisher gut damit gefahren, nur von Spiel zu Spiel zu denken und das werden wir auch weiterhin tun."