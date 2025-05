Keeper Julian Krahl: So geht der FCK ins Spiel gegen Köln

per Mail teilen

"Wir haben nichts zu verlieren", sagt FCK-Torwart Julian Krahl im Interview mit SWR Sport. Vor dem Saisonfinale in Köln wirkt er entspannt und zieht schon jetzt eine erste Bilanz.

Der Druck liege beim 1. FC Köln, sagt Julian Krahl. Deshalb sei die Lage kurz vor dem letzten Saisonspiel (18.05., 15:30 Uhr), bei dem der FCK noch auf Rang Drei der 2. Bundesliga springen kann, im Großen und Ganzen relativ entspannt: "Wir haben nichts zu verlieren. Wir können das auf den anderen Plätzen nicht beeinflussen. Das Einzige, was wir machen wollen, ist dieses Spiel gewinnen und allen, die da ins Stadion kommen, gehörig den Tag vermiesen."

FCK-Torhüter Julian Krahl - "Einfach nur Arschlöcher sein"

Um den Relegationsplatz für den Aufstieg in die Bundesliga noch zu erreichen, muss der FCK in Köln gewinnen. Zusätzlich müsste die Konkurrenz patzen. Dabei steht noch nicht fest, ob Top-Torjäger Ragnar Ache, der zuletzt Wadenprobleme hatte, spielen kann. Für den Relegationsplatz müsste dann schon ein Wunder geschehen. "Es sind schon verrückte Sachen passiert", sagt Julian Krahl und ergänzt mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen: "Es ist auch schon mal ein Zweitliga-Aufsteiger Meister geworden. Also verrückte Sachen sind im Fußball schon passiert." Genau wie die Fans weiß auch die Mannschaft, dass es noch möglich ist: "Wir wissen, wenn es ein Verein gibt, wo das passiert, dann ist es hier!"

Wir können nach Köln fahren und einfach nur Arschlöcher sein, das, was wir auch sehr gut können und denen die Stimmung verhageln.

Schon jetzt: positive Saisonbilanz beim FCK

Vor allem nach der Saison 2023/24, die der FCK auf dem 13. Tabellenplatz beendete, habe sich nach und nach etwas umgestellt, Ziele und Ansprüche hätten sich verändert und der Spaß sei zurückgekehrt, nicht nur im Verein, sondern auch bei den Fans: "Das merkt man bei den Auswärtsfahrten, das merkt man bei den Heimspielen, da ist wieder eine andere Emotion da. Und ich denke, das tut uns allen gut. Und es macht auch viel Spaß."

Schon jetzt zeigt sich Krahl zufrieden mit der Saison: "Nachdem, was letztes Jahr hier passiert ist, denke ich, dürfen wir alle stolz sein, dass es ein besseres Jahr geworden ist und dass wir den FCK oben etabliert haben." Am Sonntag hat der FCK die Chance, auf den Relegationsplatz zu springen und die Träume von der Bundesliga zu wahren.