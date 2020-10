Er war Weltmeister, Champions-League- und UEFA-Cup-Sieger sowie Deutscher Meister. Begonnen hat Jürgen Kohler seine Profikarriere beim SV Waldhof Mannheim. In SWR Sport spricht er über die Situation beim 1. FC Kaiserslautern, das Derby und die Möglichkeit eines Jobs auf dem Betzenberg.

Jürgen Kohler hat Derbyerfahrung. Sein Bundesliga-Debüt für Waldhof Mannheim gab er 1984 im Südwest-Schlager gegen den FCK, mit Borussia Dortmund hat er zahlreiche Revierderbys gespielt. Der Weltmeister von 1990 weiß also, wie man besondere Spiele angeht. Und wie man sie nicht angeht - nämlich so, wie die Kaiserslauterer am Samstag gegen Waldhof Mannheim, zumindest in der ersten Hälfte. Die Einstellung des Gastgebers zu Beginn habe nicht zum besonderen Charakter der Partie gepasst, so Kohler: "Ein Derby läuft anders, da muss man das Messer zwischen den Zähnen haben und man darf sich nicht zu schade sein, die Meter zu machen. Das hat der FCK nicht gut gemacht."

Wenn das Auftreten stimmt, ist das Ergebnis zweitrangig

Die Einstellung der Spieler auf dem Platz hält der ehemalige Abwehrspieler auch unabhängig vom Derby für einen entscheidenden Faktor in Bezug auf die Stimmung im Verein. Nicht nur, aber auch beim FCK sei zwischen der Lebensrealität von Fans und Spielern "eine Diskrepanz entstanden, die früher in diesem Ausmaß noch nicht da war".

Das richtige Auftreten auf dem Platz sei wichtig, um zwischen Profis und den Anhängern auf der Tribüne wieder die richtige Verbindung herzustellen. "Bei Traditionsvereinen wie dem FCK geht’s nicht darum, ob du schön spielst, in Mannheim auch nicht. Das sind Arbeiterstädte, da musst du die Ärmel hochkrempeln und 90 Minuten unterwegs sein, da musst du dem Zuschauer das Gefühl geben, dass du alles rausgehauen hast. Wenn die Leute das spüren, ist das Ergebnis zweitrangig."

Ruhe und Kontinuität als Schlüssel zum Erfolg

Kohler selbst hatte insbesondere in Dortmund eine besondere Beziehung zum Publikum, aufgrund seiner aggressiven und leidenschaftlichen Spielweise wurde er dort zum Publikumsliebling. Im Ruhrgebiet gewann er 1997 auch die Champions League und fünf Jahre später seine dritte deutsche Meisterschaft. Als sportlich entscheidende Elemente benennt der Weltmeister zwei Faktoren, die dem FCK schon länger abhandengekommen sind: "Wenn man es schafft, Ruhe und Kontinuität in den Verein zu bringen, wird sich am Ende des Tages auch der Erfolg einstellen", ist Kohler überzeugt.

Ob er selbst bereit wäre, die Roten Teufel auf dem Weg zum sportlichen Erfolg zu unterstützen? "Selbstverständlich", meint Kohler, stünde er zur Verfügung, wenn der FCK anriefe. Die Funktion sei dabei erstmal zweitrangig. "Das läge am FCK. Ich war schon Sportdirektor, Trainer, ich war im Jugendbereich tätig." Wenn ein Angebot vom Betzenberg käme, wäre Kohler also bereit. Er könnte sicher ein paar Ratschläge dazu geben, wie man von Beginn an mit der richtigen Einstellung in ein Derby geht.