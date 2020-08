Der Aufsichtsratsvorsitzende der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA, Jörg E. Wilhelm ist mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Ämtern zurückgetreten. Dies bestätigte er SWR Sport.

"Ich trete mit sofortiger Wirkung von meinen sämtlichen Ämtern, namentlich Aufsichtsratsvorsitzender der 1. FCK Management GmbH &Co KGaA, der Mitgliedschaft im Beirat derselben sowie als Aufsichtsrat des 1. FCK e.V. zurück", wird Jörg E. Wilhelm in einer von ihm veröffentlichten Pressemitteilung zitiert. Außerdem erkläre er gleichfalls seinen Austritt als Mitglied des 1. FC Kaiserslautern.

Verhärtete Fronten auf beiden Seiten

Nach der Entscheidung für das Angebot der regionalen Investoren und gegen die Offerte der sogenannten "Dubai-Gruppe", sind die Diskussionen und Streitigkeiten beim 1.FC Kaiserslautern weiter gegangen. Auf der einen Seite der Aufsichtsratsvorsitzende der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA, Jörg E. Wilhelm, auf der anderen dessen Aufsichtsratskollegen und die FCK-Vereinsführung.

"Damit ist jetzt Schluss", so Wilhelm in der Pressemitteilung. "Eingedenk all dieser täglich höher werdenden Hürden ist es nun so weit - und das dürfte verständlich sein - dass ich in Zukunft meine Aufsichtsrechte und meinen ungebrochenen Willen zur Schaffung von Transparenz nicht mit der Inanspruchnahme von Anwälten und Gerichten durchsetzen möchte. Ich habe seit Dezember 2019 unzählige Tage in die freiwillige Arbeit für den FCK investiert."

Vergangene Woche hatte der FCK Wilhelm bereits anwaltlich dazu aufgefordert, öffentliche Äußerungen mit sofortiger Wirkung zu unterlassen. Außerdem wurde eine Sitzung des Aufsichtsrats für diese Woche angesetzt, um Wilhelm aus allen Ämtern bei der Management GmbH sowie der KGaA abzuberufen. Dem ist Wilhelm durch seinen sofortigen Rücktritt nun zuvor gekommen.