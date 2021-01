Rückkehrer Jean Zimmer gilt beim 1. FC Kaiserslautern als Hoffnungsträger. Persönlich will der 27-Jährige bald die Fitness erreicht haben, um die Roten Teufel in die Erfolgsspur zu bringen.

Wieder kein Sieg für den Drittligisten: So lautete das bittere Fazit des 1.FC Kaiserslautern nach dem 1:1 beim SC Verl. Der FCK steckt weiter im Abstiegskampf und hat ein hartes Programm vor der Brust. Zum Beginn der Rückrunde wartet eine Englische Woche mit Spielen bei Tabellenführer Dynamo Dresden und zwei Heimspielen gegen Türkgücü München und den SV Wehen Wiesbaden.

Zimmer: "Bald bei voller Power"

Zimmer will demnächst verstärkt dazu beitragen, dass es bei den Pfälzern wieder bergauf geht. "Es war schön, in Verl mal wieder zu spielen. Leider hat es noch nicht für 90 Minuten gereicht. Aber in ein, zwei Spielen bin ich wieder bei voller Power", sagte Zimmer im Gespräch mit SWR Sport.

Für das Spiel in Dresden (Samstag, 23. Januar um 14 Uhr) sieht Zimmer durchaus Möglichkeiten zu punkten. "Wenn wir es schaffen unsere Abläufe zu verbessern, haben wir auch in Dresden ein Chance", sagte Zimmer. Dass der Gegner womöglich in der Vorbereitung gestört ist, dürfe für den FCK in der Vorbereitung keine Rolle spielen. Das Team der Dresdner steht nach zwei positiven Corona-Fällen aktuell noch unter Quarantäne.

FCK muss länger auf das zweite Tor spielen

Aus dem Spiel in Verl nimmt Zimmer die Lehre mit, dass nicht zu schnell in den Verwaltungsmodus geschaltet werden darf.

"Wir müssen in Zukunft noch länger aufs zweite Tor zu spielen. Wenn wir machen und auch mal mit einem 2:0 in die letzten 20 Minuten gehen, gewinnen wir auch wieder Spiele", sagte Zimmer.

Pourié will in die Zukunft blicken statt zu hadern

FCK-Angreifer Marvin Pourié hatte in Verl den Siegtreffer auf dem Fuß und sprach dem verpassten Dreier von "einer bitteren Pille". Die Situation am Betzenberg fasst der 30-Jährige ebenso knapp wie treffend zusammen. "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Das Einzige, was wir machen können, ist weiter nach vorne zu blicken."