Jean Zimmer ist wieder daheim. Daheim bei seinem FCK. Ein Überraschungscoup, der aber von langer Hand eingefädelt wurde. Schon im vergangenen Jahr hatte es Gespräche zwischen Zimmer und seinem Heimatverein gegeben. Damals noch ohne Ergebnis.

Kämpferherz und Publikumsliebling

Er ist kein Briegel, kein Kuntz und auch kein Toppmöller. Er ist Jean Zimmer und hat es auch ohne die ganz großen Erfolge in die Herzen vieler FCK-Fans geschafft. Warum? Diese Frage ist einfach zu beantworten: Jean Zimmer ist selber FCK-Fan, ist es auch in der Ferne immer geblieben. Und er stand jahrelang selbst in der Westkurve. Kurzum: "Er ist einer von uns!". Ein Zitat, das nach seiner überraschenden Rückkehr häufig in den sozialen Netzwerken auftaucht. Und Zimmer hat es immer geschafft, den "FCK-Fan" in seinem Innern auch durch seine Spielweise nach außen zu tragen. Tolle Einstellung, großes Kämpferherz, Publikumsliebling.

Zimmer verzichtet auf viel Geld

Es gibt nicht mehr viele Fußball-Profis, die einen Verein wirklich im Herzen tragen, die nicht nur auf ihr Konto schauen, dem Kommerz alles unterordnen. Jean Zimmer könnte vielleicht so einer sein. Seine Tränen bei einem der emotionalsten Abschiede in der langen Geschichte des Fritz-Walter-Stadions im Mai 2016 mögen als Beleg dafür gelten. Und seine Rückkehr auch.

Er hat auf viel Geld verzichtet, er wollte als junger Vater wieder näher an der Familie sein, er wollte heim zu seinen Freunden. Man ist sogar geneigt, ihm die schlimmste Floskel, die der Profi-Fußball in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat, zu glauben: "Ich will der Mannschaft helfen." Hört sich fast an wie aus Fritz Walters Zeiten, ist aber auch so. Und genau das löst bei den FCK-Fans Euphorie aus. Die positivste Meldung seit langem.

Von Anfang an Sympathieträger

Jean Zimmer war von Anfang an ein Sympathieträger beim FCK. Unvergessen, wie er schon in seinem zweiten FCK-Einsatz beim 1:5 im DFB-Pokal-Halbfinale bei den Bayern als Sonderbewacher einen gewissen Philipp Lahm zur Weisglut trieb. Der Weltmeister ließ sich sogar zu einem Schubser hinreißen, als Zimmer ihn fair abgegrätscht hatte.

Und legendär ist auch sein Satz in SWR Sport, er brauche das Trikot von Philipp Lahm nicht, er habe ja schon eins vom FCK. Jean Zimmer hat die FCK-Fans immer erreicht. Nicht nur sportlich, da gab es noch eine andere Ebene, eine menschliche, eine heimatliche, eine tiefe gemeinsame FCK-Verbundenheit.

Jean Zimmer spielt schon gegen Verl

Und jetzt? Jetzt wird er sofort spielen. Das hat Trainer Jeff Saibene vor dem Spiel bem SC Verl spontan entschieden. Vorne rechts, das ist wohl schon so besprochen, hat der gelernte Verteidiger doch in 35 Erst- und 114 Zweitligaspielen nachgewiesen, dass er auch offensiv sehr wertvoll sein kann. Trainer Kosta Runjaic hat ihn einst auch auf dieser Position ins kalte Fußball-Profi-Wasser geworfen. Und jetzt kommt Zimmer grade recht, denn mit Redondo und Kleinsorge fallen die beiden offensiven Flügelspieler gelbgesperrt aus.

Kaufoption vereinbart

Jean Zimmer ist wieder da, kann sein, dass er es sogar länger bleibt. Überraschenderweise hat FCK-Sportdirektor Boris Notzon sogar eine Kaufoption mit Fortuna Düsseldorf ausgehandelt. Aber ohne sportlichen Erfolg, ohne weitere Geldgeber von außen, wird der FCK sie kaum ziehen können.