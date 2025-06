Das Urgestein hört auf: Jean Zimmer beendet seine Profikarriere beim FCK

Der langjährige FCK-Kapitän Jean Zimmer beendet seine Profikarriere, bleibt dem Verein aber erhalten. Denn er sagt: "Ich möchte kein anderes Trikot als das des FCK mehr tragen."

Zur kommenden Saison wechselt der langjährige FCK-Kapitän Jean Zimmer als Führungsspieler in die U21 des 1. FC Kaiserslautern und sammelt parallel dazu beim FCK erste Erfahrungen in sportlichen Themen abseits des Rasen.

Seit 2004 auf dem Betzenberg

Im Alter von zehn Jahren kam Jean Zimmer 2004 auf den Betzenberg und spielte die folgenden zwölf Jahre am Betzenberg, wo er sich zum Profi und U21-Nationalspieler entwickelte. Nach viereinhalb Jahren beim VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf kehrte er im Januar 2021 in einer der sportlich anspruchsvollsten Situationen der Vereinsgeschichte zum FCK in die 3. Liga zurück. Er trug anschließend seinen Teil dazu bei, den Absturz in die Viertklassigkeit zu verhindern und den sportlichen Umschwung einzuläuten. Ein Jahr später konnte er als Kapitän mit den Roten Teufeln die Rückkehr in die 2. Liga feiern. Auch im DFB-Pokalfinale 2024 gegen Bayer Leverkusen führte er sein Team als Spielführer auf den Platz. Insgesamt trug er bisher in 189 Pflichtspielen das Trikot des FCK, unter anderem 138-mal in der 2. Bundesliga. In der Liste der Zweitliga-Rekordspieler des 1. FC Kaiserslautern liegt er damit auf Platz 2.

Dazu kommen 59 Einsätze im Trikot der zweiten Mannschaft - und hier sollen ab dem Sommer nun noch weitere Spiele dazukommen. Als Führungsspieler mit der Erfahrung von rund 350 Pflichtspielen im Herrenbereich soll der 31-Jährige in der U21 weiterhin eine wichtige Rolle beim 1. FC Kaiserslautern übernehmen.

"Ich möchte kein anderes Trikot als das des FCK mehr tragen"

"Ich habe mich die letzten Wochen intensiv damit beschäftigt, wie es für mich jetzt weitergehen kann - und auch Angebote anderer Vereine durchdacht. Für mich steht aber fest: Ich möchte kein anderes Trikot als das des FCK mehr tragen", sagt Jean Zimmer.

Deswegen habe er sich entschieden, seine Profikarriere zu beenden. "Für mich geht es dahin zurück, wo alles angefangen hat: ins Nachwuchsleistungszentrum", so Zimmer. Dass der erst 31-Jährige seine Karriere als Profi beendet, kommt vermutlich für manche überraschend. Jean Zimmer fiel diese Entscheidung nicht leicht: "Nach zwölf Jahren als Profi fällt diese Entscheidung sicher jedem Fußballer schwer - und für Außenstehende kann sie für einen 31-Jährigen auch unverständlich wirken. Aber: Wenn ich dem Verein perspektivisch auf einer anderen Position mehr weiterhelfen kann, werde ich alles dafür tun, sie bestmöglich zu erfüllen."

FCK-Sportdirektor Marcel Klos freut sich, dass Jean Zimmer weiterhin beim FCK bleibt: "Jean hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten extrem viel für den 1. FC Kaiserslautern geleistet und wir sind daher sehr froh, dass wir ihn weiterhin im Verein einbinden können."