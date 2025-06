Ersatz für Ragnar Ache gefunden? Ivan Prtajin wechselt an den Betze

Der 1. FC Kaiserslautern hat für die kommende Saison einen neuen Offensivmann gefunden: Ivan Prtajin wechselt von der Bundesliga in die Pfalz.

Zuletzt noch bei Union Berlin, ab kommender Saison dann auf dem Betzenberg. Mit Ivan Prtajin kommt ein neuer Stürmer nach Kaiserslautern. Doch wer ist der 29-Jährige eigentlich?

Der Kroate sammelte bereits in frühen Jahren erste Auslandserfahrungen, als er im Alter von 18 Jahren von NK Zagreb nach Italien zu Udinese Calcio wechselte. Weitere internationale Stationen in europäischen Ligen für den Stürmer waren Roda Kerkrade in Holland, der FC Schaffhausen in der Schweiz sowie Olimpija Ljubljana in Slowenien, ehe es ihn im Sommer 2022 nach Deutschland verschlug.

33 Tore für Wehen Wiesbaden

Beim SV Wehen Wiesbaden trug er in seiner Premierensaison mit 16 Toren und neun Vorlagen zum Aufstieg durch die Relegation in die 2. Bundesliga bei. Auch dort zeigte er mit 16 Torbeteiligungen (14 Treffer, 2 Assists) starke Leistungen. Nach insgesamt 65 Pflichtspielen in Wiesbaden mit 45 Scorerpunkten (33 Tore, 12 Assists) wechselte er im vergangenen Sommer in die Bundesliga zu Union Berlin.

Nach einem Jahr an der Alten Försterei mit nur fünf Bundesligaeinsätzen für die Köpenicker wechselt der 1,89 Meter große Angreifer nun an den Betzenberg.

Ivan Prtajin: "Die FCK-Fans gehören für mich zu den besten in Deutschland"

"Ich bin sehr glücklich, jetzt hier zu sein. Der FCK hat eine große Geschichte und ich werde alles dafür tun, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir gute Ergebnisse einfahren und dieser Tradition gerecht werden", so Ivan Prtajin. Er habe mit Wiesbaden schon auf dem Betze gespielt und habe daher "eine riesige Vorfreude, vor den Fans hier aufzulaufen, die für mich zu den besten in Deutschland gehören, und ihre Energie aufzusaugen".

Auch FCK-Sportdirektor Marcel Klos freut sich über die Verpflichtung: "Ivan hat in den vergangenen Jahren bereits gezeigt, dass er ein Topstürmer in der 2. Bundesliga sein kann. Wir haben ihn in den zurückliegenden Spielzeiten intensiv beobachtet und sind extrem glücklich, dass der Wechsel nun zustandegekommen ist."