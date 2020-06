Im SWR Fernsehen sprach Aufsichtsratsmitglied Prof. Jörg E. Wilhelm über die Zukunft des FCK: Dem 1. FC Kaiserslautern läge ein Angebot über eine "signifikante Summe" vor und es bestünde auch Interesse an einem Kauf des Fritz-Walter-Stadions. Wie sehen die Bedingungen aus?

Vor seiner Wahl hatte Prof. Wilhelm den FCK-Mitgliedern Transparenz versprochen und diese wollte er mit seinem Studiobesuch bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz nun auch liefern.

Jörg E. Wilhelm: "Um festzustellen, wieviel Zeit am Ende des Geldes noch ist." Jörg E. Wilhelm über die ersten Maßnahmen im Amt und den Zustand des 1. FC Kaiserslautern.

Jörg E. Wilhelm Seine Fachkompetenz lässt sich schon aus seinem Lebenslauf lesen: Rechtsanwalt in verschiedenen Anwalts- und Steuerkanzleien, Leiter der Rechtsabteilung bei debitel, Jurist bei Siemens und BenQ. Er hat verschiedene Professuren auch in der Schweiz, Berlin oder Frankfurt.

Bestandsaufnahme zu Amtsantritt

Die Fans seien das wichtigste "Asset" (Anmerkung der Redaktion: Vermögenswert eines Unternehmens), das der FCK habe und gäben der Marke ihren Glanz. Doch in der Öffentlichkeit sei es in den letzten Monaten oft so dargestellt worden, als sei der Antrag auf Insolvenzeröffnung auch Folge von schlechter Arbeit des neuen Teams um Dr. Markus Merk. Dabei habe man den Verein auf Herz und Nieren durchleuchtet und geschaut, "wie viel Zeit am Ende des Geldes noch ist", sagte Prof. Wilhelm.

Jörg E. Wilhelm: "Keiner bereit 25 Millionen für Altverbindlichkeiten zu zahlen."

"Wenn es uns nicht gelingt einen Investor zu finden, .. dann gehen die Lichter aus." Prof. Jörg E. Wilhelm in SWR Sport

"Es gibt einen Investor"

Jörg E. Wilhelm:"Es gibt einen Investor."

Dem FCK liege nun ein verbindliches Angebot durch einen deutschen Investor vor, das man einseitig annehmen könne und durch das eine "signifikante Summe" zur Verfügung gestellt werden würde, sagte Prof. Wilhelm. Der Investor habe ein langfristiges sportliches wie wirtschaftliches Interesse.

"Es gibt ein bindendes, unwiderrufliches Angebot dieses Investors." Prof. Jörg E. Wilhelm in SWR Sport

Der Investor habe ein sportliches Konzept, das unter Verfügungstellung der notwendigen Mittel den Weg über die Ligen auch unter Förderung des Nachwuchsleistungszentrums im Blick habe. Es handele sich nicht um einen Immobilieninvestor, sondern das Sportliche stehe im Vordergrund.

Laut Jörg E. Wilhelm ist der Investor nicht bereit Altschulden zu übernehmen.

Die Bedingungen sind knallhart formuliert. Der Investor zahlt keine Altschulden. Prof. Jörg E. Wilhelm in SWR Sport

Neben dem Angebot des Investors habe es auch gute Gespräche mit regionalen Investoren gegeben, um die Zukunft des Vereins zu gestalten, ließ er wissen.

Auch Insolvenz des Gesamtvereins denkbar

Eine Meisterschale als Insolvenzmasse zur Versteigerung? Die Angst beim FCK ist groß, dass die Insolvenz der Profi-Abteilung auch Folgen für den gesamten Verein haben könnte.

Das Angebot sei jedoch an die knallharte Vorgabe geknüpft, dass der Investor keine Altschulden bezahle. Somit müsse man in den Gesprächen mit den Gläubigern nun zu Ergebnissen kommen.

Jörg E. Wilhelm über eine mögliche Insolvenz des Gesamtvereins 1. FC Kaiserslautern.

Da die Gefahr bestehe, dass der Gesamtverein für die Verbindlichkeiten der ausgegliederten Profiabteilung herangezogen werden könnte, sprach Prof. Wilhelm auch ausdrücklich davon, dass man eine Insolvenz des Vereins ebenfalls in Betracht ziehen müsse.

Rückkauf des Fritz-Walter-Stadions?

Die Stadionkosten belasten Verein und die Stadt. Markus Merk will das Stadion mit Hilfe von Investoren zurückkaufen und das trotz der Insolvenz.

Auch der Rückkauf des Fritz-Walter-Stadions, wie es auch Dr. Markus Merk schon ins Spiel gebracht hat, sei durchaus eine Option für den Investor, insbesondere wenn dem FCK nach Ende des Pachtvertrages ein Erwerbsrecht für das Stadion zwischen 25 und 35 Millionen Euro zustehe, sagte Prof. Wilhelm.

Der Investor soll laut Jörg E. Wilhelm auch ein Interesse daran haben, das Fritz-Walter-Stadion zu erwerben.

