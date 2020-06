Kaiserslauterns Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt spricht im SWR Sport Interview über die Insolvenz des 1. FC Kaiserslautern und warum der Zeitdruck in der Pfalz so groß ist.

Soeren Oliver Voigt zur Insolvenz des FCK

FCK Insolvenz: Der Zeitdruck ist enorm

Der Klassenverbleib ist in trockenen Tüchern, finanziell aber bleibt es spannend beim 1. FC Kaiserslautern. Eine Woche nach dem Antrag auf Insolvenz, verkündete Aufsichtsrat Jörg E. Wilhelm bei SWR Sport, dass es einen Investor gibt, der bereit sei viel Geld in den FCK zu pumpen. Seither ist es ruhig geworden auf dem Betzenberg. Kaiserslauterns Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt im SWR Sport Interview zum aktuellen Stand.

Wie sieht es aus mit möglichen Investoren?

Alle Gespräche laufen auf Hochtouren. Wir müssen zusehen, dass wir an der Stelle in den nächsten Wochen weiterkommen, das ist klar. Der Zeitdruck ist enorm. Aber ich denke, dass wir grundsätzlich nach wie vor auf einem guten Weg sind.

Die Schwierigkeit besteht darin, die Gläubiger davon zu überzeugen, auf große Teile ihres Geldes zu verzichten. Wie ist da der aktuelle Stand?

Wir haben jetzt gerade den zweiten Gläubigerausschuss gehabt. Der FCK sitzt mit am Tisch, ist Schuldner. Der Prozess ist hochformal, dass heißt aus diesem Ausschuss wird auch nichts berichtet. So viel ist aber klar: Die Gläubiger sind für uns wichtig. Die Gläubiger haben dem FCK in den vergangenen Jahren nicht nur viel Geld gegeben, das sind vernünftige Personen, Leute, Unternehmen die mit am Tisch sitzen. Wir wissen alle, dass wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten müssen, sonst hat keiner was davon. Aber das Ganze muss in einem vernünftigen Konsens und am Ende auch mit einer Einigung ablaufen.

Es gibt diesen Investor, der angekündigt hat, dann groß einzusteigen, wenn ein Schuldenschnitt, bzw. eine Insolvenz erfolgt ist? Können Sie zu diesem Investor etwas sagen?

Wir arbeiten an diesem Thema Investoren und wir werden durch den gegebenen Zeitdruck sicherlich in der Lage sein auch irgendwann eine Lösung zu präsentieren und das wird dann auch passen.

Das Angebot gilt angeblich bis zum 30.6.2020. Ist es denkbar, dass das Angebot verlängert wird?

Es gibt drei Möglichkeiten: Entweder man einigt sich. Man einigt sich nicht. Oder die Frist wird verlängert, weil man noch Zeit braucht, sich zu einigen. Und das ist im Prinzip der Status quo.

Wie schaffen Sie es momentan diesen finanziell stark angeschlagenen FCK für Spieler und deren Beratern attraktiv zu machen?

Man kann die Situation des FCK ja erklären. Wir sind im Kontakt mit Beratern von Spielern, die für uns interessant sind. Wir erklären denen die Situation. Es gibt die positive Fortführungsprognose. Wir werden kommende Saison in der dritten Liga spielen. Der FCK ist eine super Adresse. Wir versuchen jetzt die Zukunft zu bauen. In vielen Bereichen sind wir weitergekommen. Es gilt den FCK wieder so aufzubauen, dass er nicht nur aufgrund der Vergangenheit eine interessante Adresse ist, sondern, dass die Spieler auch sagen „das ist ein geiler Klub, mit dem habe ich auch eine absolute Zukunft vor mir“. Das sind kleine Schritte. Wir haben viele Jahre hinter uns in denen einiges schiefgelaufen ist und das schafft man nicht in sieben oder acht Monaten aufzuholen. Das vermitteln wir den interessierten Spielern und Beratern. Insofern, auch da: Der FCK lebt.