FCK-Trainer Antwerpen hofft auf göttlichen Beistand

Nach der 1:2-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden ist der direkte Aufstieg des FCK wieder in Gefahr. Trotzdem versuchen die Pfälzer Zuversicht zu bewahren und hoffen darauf, dass auch Verfolger Braunschweig noch Federn lässt.

Der Endspurt im Aufstiegskampf der 3. Liga ist wie ein 400-Meter-Hürdenlaufer, der auf die Zielgerade einbiegt. Der FCK ist eigentlich gut im Rennen, aber da stehen auch noch ein paar Hürden auf der Bahn, die es zu überwinden gilt.

Trotz Strauchler nicht den Rhythmus verlieren

So beschreibt es jedenfalls die Sportpsychologin Babett Lobinger von der Deutschen Sporthochschule in Köln. "Da kann es natürlich auch passieren, dass man eine Hürde nicht so sauber nimmt, wie jetzt am Wochenende gegen Wiesbaden. Aber das hat die Mannschaft ja gerade stark gemacht, dass man auch umgehen kann mit Rückschlägen", sagt die Psychologin. Soll heißen, wegen eines Strauchlers an der Hürde muss man nicht gleich komplett den Rhythmus verlieren und kann das Rennen doch noch erfolgreich abschließen.

Rückhalt der Fans trotz Niederlage gibt dem FCK Kraft

An der Tatsache, dass der FCK den direkten Aufstieg nicht mehr aus eigener Kraft schaffen kann, ist nicht zu rütteln. Wichtig ist jetzt aber vor allem, trotzdem seine Hausaufgaben zu machen. Dazu muss der FCK bestenfalls seine letzten beiden Spiele gewinnen und darf sich nicht vom Frusterlebnis in Wiesbaden runterziehen lassen. Der Rückhalt der Fans ist ungebrochen. Die Mannschaft wurde trotz der Niederlage frenetisch gefeiert. "Wenn man das jetzt mitnimmt in eine Woche, in der man sich nochmal konzentriert vorbereitet, kann das einem ganz viel Kraft geben", glaubt Babett Lobinger.

Ex-FCK-Profis spenden Mut

Volle Konzentration also auf die beiden letzten Spiele. Am Samstag wollen wieder etwa 47.000 Fans aus dem Fritz-Walter-Stadion einen Hexenkessel machen und eine Woche später wird gefühlt die halbe Pfalz zum Auswärtsspiel bei Viktoria Köln reisen (Sonntag, 8. Mai, 14:00 Uhr). Zuspruch und Mut machende Statements gibt es von allen Seiten. "Das war kein Beinbruch am Freitag, es gibt solche Spiele. Es ist noch alles drin", meint etwa Ex-FCK-Profi Markus Karl. Und Dominique Heintz pflichtet ihm bei: "Wir stehen alle hinter Euch und wollen in ein paar Wochen alle den Aufstieg feiern und dass der FCK endlich wieder in der zweiten Liga spielt." Auch Ex-Kapitän Axel Bellinghausen meldet sich mit einer Botschaft: "Die Fans stehen alle hinter Euch. Geht die letzten paar Meter, wir sind alle an eurer Seite und drücken euch die Daumen. Alles Gute."

FCK betet für den Aufstieg

Fokussierung ist jetzt wichtig, negative Gedankenspiele müssen ausgeblendet werden. "Man darf das schon mal ansprechen und drüber nachdenken, was wäre wenn. Aber man darf darüber nicht die notwendigen Schritte vergessen, um das Ziel zu erreichen", beschreibt Babett Lobinger die mentale Situation vor den letzten beiden Partien. Schon am Freitag könnte die sportliche Ausgangslage sich wieder ändern, nämlich dann, wenn Braunschweig im Spitzenspiel auf Tabellenführer Magdeburg trifft. Möglicherweise zu Gunsten des FCK, falls Braunschweig verliert. FCK-Trainer Marco Antwerpen wird sich das Spiel sicherlich genau anschauen. "Vielleicht gehe ich vorher noch in die Kirche und zünde eine Kerze an“, sagte der Trainer im Interview mit SWR Sport. Für den Aufstieg will man beim FCK eben nichts unversucht lassen.