TV-Tipp

Das Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den KFC Uerdingen sehen sie am Samstag (8. Mai) ab 14:00 Uhr live im SWR Fernsehen und auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport. Zudem ist FCK-Profi Felix Götze am Sonntag zu Gast in der TV-Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Los geht's um 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.