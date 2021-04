Trotz zweier Unentschieden: Der 1. FC Kaiserslautern konnte den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze verkürzen. Moral, Kampfgeist und Einsatz stimmen. Optimistisch ist der Lauterer Geschäftsführer Sport, Thomas Hengen mit Blick auf das Ziel Klassenerhalt in der 3. Liga.

Es war eine intensive englische Woche für den 1. FC Kaiserslautern. Abstiegskampf pur in der dritten Liga. Am Ende sprangen ein erkämpfter Sieg gegen Halle, sowie zwei Remis gegen Zwickau und Konkurrent Lübeck dabei heraus. Der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze konnte von sieben auf drei Punkte verkürzt werden. Dementsprechend positiv fiel das Fazit von Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen nach der englischen Woche aus: "Wir wollten neun Punkte haben, fünf haben wir jetzt bekommen. Wir sind in ungeschlagen aus der Woche gekommen."

In Sachen Klassenerhalt ist der 46-Jährige weiterhin optimistisch und auch selbstbewusst. "Es ist noch nichts passiert. Wir sind drei Punkte hinter dem rettenden Ufer und es sind noch sieben Spiele." Von diesen 21 Punkten wollen die Roten Teufel möglichst viele holen. "Die Englische Woche hat unglaublich viel Kraft gekostet, auch mental. Jetzt gilt es, alle wieder fit zu bekommen für das wichtige Heimspiel am nächsten Wochenende gegen Saarbrücken", erklärte Hengen in der Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz.

Drei Platzverweise in Folge: "Müssen uns cleverer anstellen"

Zum dritten Mal in Folge beendete der FCK ein Spiel nicht vollzählig. Nach Redondo, Gözütok, folgte gegen Lübeck diesmal Alexander Winkler mit Gelb-Rot vom Platz. Hengen sieht darin kein Problem, dass die Mannschaft übermotiviert in den Spielen ist. Bei Redondo und Winkler, hätte er sich "mehr Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter erwartet. Bei Gözütok war es keine Absicht aber gefährliches Spiel. Insgesamt müssen wir uns da cleverer verhalten und das darf uns nicht mehr passieren. Trotz aller Emotionen. Das kostet sonst sehr viel Kraft." Auch mit seinem Trainer Marco Antwerpen, der auch schon vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen wurde , steht er in regelmäßigem Austausch. "Klar ist Marco sehr emotional, was der Mannschaft und dem Verein auch unheimlich gut tut. Wichtig ist aber auch, eine gewisse Balance zu halten."

Klarer Fokus im Abstiegskampf

Trotz Unruhe in der Führungsetage, der Entlassung von Sportdirektor Boris Notzon, oder die fragliche Zukunft des Kaders bei einem Abstieg, Thomas Hengen will den Fokus klar auf dem Ziel Klassenerhalt halten. Gut sechs Wochen ist er im Amt und erlebte bislang "eine brutal intensive Zeit". Hengen sagt: "Wir arbeiten jeden Tag für den Erfolg mit unserer Truppe und haben gar keine Zeit, uns mit anderen Nebenkriegsschauplätzen zu beschäftigen." Dabei sind auch Vertragsgespräche mit den Profis zurzeit hintenangestellt. Hengen bestätigte, dass die wenigsten Spieler des aktuellen Kaders einen Vertrag für die Regionalliga haben. "Die Situation ist wie sie ist. Die muss man annehmen. Die Spieler nehmen sie auch an. Wir fokussieren uns voll auf unser Ziel Klassenerhalt. Dem werden auch Vertragsverhandlungen untergeordnet. Die Spieler, die auslaufende Verträge haben, stellen das alles hintenan."

Aber auch der Geschäftsführer Sport hat eine klare Vorstellung in Sachen Personal für die Zukunft. "Wir wollen für die nächste Saison entsprechende Spielertypen auf den Betzenberg locken und eine Einheit, ein Team bilden. Es gilt immer, konkurrenzfähig zu sein - und das werden wir auch sein." Erstmal bleibt Hengen aber im Hier und Jetzt und das heißt Abstiegskampf. Dem blickt er optimistisch entgegen. "Der Trainer hat es im Griff, die Moral stimmt, die Jungs beißen richtig, haben Lust auf diese Aufgabe." Und sollen die auch im Derby am Samstag (14.00 Uhr, live im SWR Fernsehen) gegen den 1. FC Saarbrücken wieder zeigen.