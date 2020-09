Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Liga am 37. Spieltag gegen den Halleschen FC nach einem 1:1-Unentschieden (0:1) einen Punkt geholt.

Der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern und der Hallesche FC trennten sich am Mittwochabend mit einem 1:1-Unentschieden. Der FCK steht nach dem 37. Spieltag nun auf Tabellenplatz zehn mit 52 Punkten.

Die Roten Teufel starteten holprig in die Partie gegen Halle. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es Jonas Nietfeld, der das 1:0 für die Gastgeber markierte.

Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:0) Halle: 1 Eisele - 5 Vollert, 26 Sebastian Mai, 3 Kastenhofer, 22 Sternberg - 4 Syhre, 33 Nietfeld - 9 Sohm, 7 Bahn, 24 Guttau - 13 Boyd. Trainer: Schnorrenberg Kaiserslautern: 30 Spahic - 20 Schad, 5 Kraus, 35 Hainault, 37 Scholz - 6 Ciftci, 26 Bachmann - 21 Zuck, 11 Pick - 24 Kühlwetter, 18 Röser. Trainer: Schommers Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) Tore: 1:0 Jonas Nietfeld (45.+1), 1:1 Timmy Thiele (68.) Gelbe Karten: Kastenhofer (3), Boyd (7), Syhre (1) / Scholz (1), Zuck (5), Thiele (5)

Kaiserslautern kam in der 2. Halbzeit mit deutlich mehr Elan zurück, erspielte sich einige Chancen und so war es Timmy Thiele der in der 68. Minute das 1:1 erzielte. Der 1. FC Kaiserslautern trifft am letzten Spieltag an diesem Samstag (14.00 Uhr) auf die Amateure des FC Bayern München.