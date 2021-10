Spielt Felix Götze demnächst mit Helm?

Nachdem Damian Roßbach im Jahr 2017 mit Mitspieler Max Jansen zusammenprallte, erlitt der damalige Sandhäuser einen Schädelbruch. Seitdem hat er Titanplatten und Schrauben in den Schädelknochen. Ein weiterer schwerer Schlag oder Stoß könnte für den 28-Jährigen schlimme Verletzungsfolgen nach sich ziehen. Der Helm schützt Damian Roßbach an den kritischen Stellen am Kopf.

imago images Zink

Bild in Detailansicht öffnen