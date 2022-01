FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen erwartet "brettharte Rückrunde"

Der 1. FC Kaiserslautern ist mittendrin im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Geschäftsführer Thomas Hengen spricht im exklusiven Interview mit SWR Sport über die kommenden Herausforderungen.

Drei Punkte trennen den 1. FC Kaiserslautern von den Aufstiegsplätzen der 3. Liga, der Sprung in die 2. Bundesliga könnte also in dieser Saison durchaus noch gelingen. Mit dem Tabellendritten SV Meppen starten die Roten Teufel am 14. Januar (14 Uhr) gegen einen direkten Konkurrenten ins neue Jahr.

Auf den FCK wartet eine "brettharte" Rückrunde

Für Thomas Hengen gibt es daher nur eine Devise. "Du musst schnell hochfahren, das ist jedem bewusst", sagte der Geschäftsführer. Der Urlaub habe dem Team gut getan, auch um den Kopf frei zu bekommen.

Und der Eindruck aus dem Training bestätigt den 47-Jährigen. "Die, die auf dem Platz waren, die haben vor Ehrgeiz gesprüht. Die wissen, was auf sie zukommt: eine brettharte Rückrunde", machte Hengen klar.

Hengen: FCK-Trainer Antwerpen mit "enormer Leistung"

Eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche Rückrunde spielt für Hengen Trainer Marco Antwerpen. Was der 50-Jährige mit seinem Team nach holprigem Start in der Vorrunde geleistet habe, sei "schon enorm".

"Er hat die Herausforderung angenommen. Er ist ein Typ, der sich mit Haut und Haaren reinkniet. Er ist ein Typ, der zum Verein passt", sagte Hengen über den Trainer.

Gemeinsam wollen die beiden nun dafür sorgen, dass der FCK weiter in der Erfolgsspur bleibt. "Jetzt gilt es, weiter an der Schraube zu drehen, um nicht in den Zufriedenheitsmodus zu kommen", sagte Hengen. Diese "Gier" zeichne Antwerpen und ihn gleichermaßen aus.

FCK-Geschäftsführer Hengen: Die Fans werden fehlen

Verzichten muss der FCK zumindest in den kommenden Begegnungen auf die Unterstützung seiner Fans. Aufgrund der Ausbreitung der Covid-Variante Omikron sind vorerst keine Zuschauer zugelassen.

Für Hengen ist das ein Nachteil, aber keine Ausrede. "Natürlich ist unser '12. Mann' ein Faustpfand und hat uns in der Vorrunde mehr als einmal zum Sieg getragen", sagte der Geschäftsführer. "Aber wir müssen das so akzeptieren. Wir müssen uns ohne Unterstützung von außen selbst unterstützen, verbal unterstützen und unsere Ansprüche mit guten Leistungen untermauern." Um am besten Punkten, um auch weiterhin um den aufstieg mitzuspielen.