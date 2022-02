Wegen Pyrotechnik: FCK-Anhänger kosten Club 35.000 Euro Strafe

Der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Saarbrücken müssen wegen Fehlverhaltens ihrer Fans beim Derby satte Geldstrafen bezahlen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den FCK mit einer Strafe von 35.000 Euro. Die Strafe für die Saarländer fiel mit 24.000 Euro etwas geringer aus. Dies teilte der DFB am Donnerstag in Frankfurt/Main mit. Beim Drittliga-Derby zwischen den Clubs am 6. November 2021 hatten Anhänger beider Mannschaften Böller, Rauchtöpfe, Bengalische Feuer und Feuerwerksraketen gezündet. Außerdem warfen Saarbrücker Zuschauer drei gefüllte Plastikbecher in Richtung des Schiedsrichterassistenten auf das Spielfeld. Daraufhin kam es zu einer kurzen Spielunterbrechung.

Normalerweise hätten der FCK und Saarbrücken nach dem DFB-Strafenkatalog noch mehr bezahlen müssen. Das DFB-Sportgericht gewährt aber derzeit wegen der finanziellen Einbußen in der Corona-Pandemie einen Nachlass von 25 Prozent. Beide Vereine haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.