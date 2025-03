"Wir steigen uff" - Fans des FCK glauben an die Bundesliga

Der 1. FC Kaiserslautern lässt gegen die SV Elversberg einen Heimsieg liegen, aber die Euphorie ist ungebremst. Viele Fans glauben an den Aufstieg in die Bundesliga.

Einige Fans des 1. FC Kaiserslautern sind nach dem 1:1 (1:0) gegen die SV Elversberg nicht komplett zufrieden, schließlich hätten sie sich einen Sieg gewünscht. "Zu wenig", hört man nach der Partie. "Wenn man aufsteigen will, muss man so ein Spiel gewinnen." Andere sind mit dem Punktgewinn einverstanden, Elversberg habe gut dagegen gehalten. So oder so: Vom Aufstieg sind viele überzeugt. "Ich denke auf jeden Fall, dass der FCK unter den ersten drei landen wird. Die spielen überragend Fußball. Und das wäre sehr schön", sagt zum Beispiel Diego.

Aufstieg? "Hätte ich nicht daran geglaubt"

FCK-Fan Jannik hätte niemals damit gerechnet, dass der FCK nach 25 Spieltagen mit 43 Punkten in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga dabei ist. "Hätte mir letzte Saison jemand vom Aufstieg erzählt, hätte niemand daran geglaubt. Wir haben die 40 Punkte erreicht, alles, was jetzt kommt, ist noch Bonus. Aber ich glaube daran: Wir steigen uff."

Hält der FCK dem Druck stand?

Sigrid ist skeptischer. Sie glaubt nicht daran, dass der FCK am Ende der Saison ganz oben dabei ist. "Ich weiß nicht, ob wir diesem Druck standhalten können. Aber das ist doch gar nicht schlimm. Wir müssen uns erstmal mehr konsolidieren." Man dürfe nicht vergessen, dass der FCK viele Leihspieler habe und deshalb erstmal eine Stammmannschaft aufbauen müsse. Sie befürchtet, dass das Team auseinander fallen könnte. "Wie wollen wir da in der ersten Liga bestehen? Das können wir nicht." Aber es sei ein Geschenk, so früh nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. "Wir sind eine große FCK-Familie, das macht viele glücklich."

Könnte der FCK in der Bundesliga mithalten?

Karl-Ernst prognostiziert, dass die Pfälzer in der Bundesliga "nur auf die Ohren" bekommen würden. Auch andere Fans befürchten, dass das Niveau in der Bundesliga zu hoch sei. Dennoch hoffen sie, dass es die Mannschaft schafft. "Ob wir das vom ersten oder zweiten Platz machen oder durch die Relegation: Den Aufstieg wird es geben", sagt Nick.