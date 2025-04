per Mail teilen

Frank Schmidt und Torsten Lieberknecht kennen sich schon ewig. Die Trainerverpflichtung Lieberknechts beim 1. FC Kaiserslautern kam für den Heidenheim-Trainer dennoch überraschend.

"Das Verrückte ist, ich hatte mit ihm vor drei bis vier Tagen noch Kontakt," erinnert sich Frank Schmidt auf der Pressekonferenz des 1. FC Heidenheim am Donnerstag. Er könne jedoch bestätigen, beim Telefongespräch habe Torsten Lieberknecht noch nichts durchblicken lassen. "Ich hatte ihm geschrieben, dass ich ihm die Daumen drücke und hoffe, dass es bald wieder eine neue Aufgabe gibt. Dass es so schnell geht, hätte ich auch nicht gedacht," so Schmidt weiter.

Lieberknecht als Trainer: "Sehr emotional und sehr akribisch"

An Torsten Lieberknecht schätze Frank Schmidt, dass dieser gerne nachhaltig bei einem Verein arbeite. Eintracht Braunschweig habe er in die Bundesliga geführt und auch mit Darmstadt 98 viele Erfolge gefeiert. Lieberknecht sei ein "absolut ehrlicher, geradliniger Typ, der sagt, wie die Dinge sind und nicht rumeiert. Vielleicht verstehen wir uns deswegen auch so gut," vermutet der Heidenheim-Trainer.

Torsten Lieberknecht und Frank Schmidt haben gemeinsame Vergangenheit

Die Freundschaft der beiden führt quasi ans andere Ende der Welt: Bei der Weltmeisterschaft 1993 in Australien standen Schmidt und Lieberknecht gemeinsam auf dem Platz, damals beide noch als U-20-Nationalspieler. Auch jetzt, rund 30 Jahre später, hätten sie "immer mal wieder lose Kontakt," so Schmidt.

Dass es für Lieberknecht, der in den 1990ern selbst für den FCK gekickt hat, nun wieder zurück auf den Betzenberg geht, freut Schmidt besonders: "Er ist ja gebürtiger Pfälzer und kommt aus der Gegend."