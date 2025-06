Filip Kaloc verlässt den FCK: Königsklasse statt 2. Liga?

per Mail teilen

Der defensive Mittelfeldspieler hat sich am Betzenberg gut entwickelt und wechselt nun zu einem Klub, der im kommenden Jahr in der Champions League antreten könnte.

Filip Kaloc verlässt den 1. FC Kaiserslautern und wechselt zum bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad, der in der kommenden Saison in der Qualifikation zur Champions League antritt.

Über die Höhe der Ablösesumme machte der FCK keine Angaben, sprach aber von einem "wirtschaftlich sehr lukrativen Angebot". Letztlich dürfte sie etwa eine Million über seinem geschätzten Marktwert von 1,8 Millionen Euro liegen.

Kaloc als fester Teil der FCK-Elf

Kaloc war im Januar 2024 zunächst leihweise von Barík Ostrau an den Betzenberg gekommen und im darauffolgenden Sommer nach starken Leistungen fest verpflichtet worden. Der 1,90 Meter große Tscheche war auch in der abgelaufenen Saison fester Bestandteil der FCK-Elf und kam in 30 Zweitliga-Spielen auf drei Tore und zwei Vorlagen.

"Filip ist als junger Spieler mit viel Potential zum FCK gekommen. Er hat in Kaiserslautern mit seiner ersten Station außerhalb Tschechiens eine enorm positive Entwicklung genommen" wird FCK-Sportdirektor Marcel Klos in einer Mitteilung zitiert. "Seine Spielweise und seine Leistung haben auf dem internationalen Markt Begehrlichkeiten geweckt."

Ob der FCK auf der Sechserposition noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird, ist offen, gilt aber als wahrscheinlich. Mit Fabian Kunze ist bereits ein neuer defensiver Mittelfeldspieler verpflichtet worden. Auch Leon Robinson, Afeez Aremu und Tobias Raschl können zentral vor der Abwehr agieren. Letztgenannter könnte die Roten Teufel jedoch noch verlassen. Zuletzt wurde Hertha BSC als möglicher Interessent genannt.

Kaloc mit wichtigen Toren für den FCK

Kaloc galt im Klub und bei den Fans der Roten Teufel als beliebt. In guter Erinnerung bleiben den Anhängern vor allem seine Treffer beim Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Hertha BSC und am 31. Spieltag der Saison 20243/2024, als Kaloc mit seinem Tor maßgeblich zum überraschenden 3:1-Sieg beim späteren Aufsteiger Holstein Kiel beitrug. Für den FCK war der Erfolg ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt.