Mario Götze, Toni Kroos oder Fritz Walter haben eins gemeinsam: Sie haben Brüder, die in ihrem Schatten stehen oder standen. So wie Felix Götze vom 1. FC Kaiserslautern.

Felix Götze ist 23 Jahre alt und spielt derzeit in der 3. Liga beim 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel haben den Bruder von Weltmeister Mario Götze im Winter vom FC Augsburg ausgeliehen. Der Defensiv-Allrounder hatte zuvor aufgrund von Hüftproblemen seit März 2019 kein Bundesligaspiel mehr absolviert. In Augsburg kam er in dieser Saison nur auf drei Kurzeinsätze in der zweiten Mannschaft.

Weltmeister Mario Götze kennt jeder

Seinen Bruder kennt jeder, schließlich schoss er das entscheidende Tor im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gegen Argentinien. Felix Götze ist deutlich unbekannter, er steht im Schatten seines großen Bruders. Für ihn ist das nicht einfach, da er oft mit seinem Bruder verglichen wird. Dabei möchte er das Gespräch lieber auf sich selbst lenken.

"Hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde sagen, mehr noch Nachteile, weil es natürlich nicht so einfach ist, wenn man verglichen wird. Da werden halt oft Sachen über einen gesagt. War nicht so einfach, aber man gewöhnt sich auch mit der Zeit dran." Felix Götze - 2018 gegenüber "Sport1"

Mario (links) und Felix Götze haben am 1. März 2019 schon gegeneinander gespielt. Damals spielte Weltmeister Mario Götze noch bei Borussia Dortmund und Felix Götze noch beim FC Augsburg. Imago IMAGO / Michael Weber

Vieles haben die Brüder gemeinsam, sie haben den gleichen Nachnamen. Beide haben in der Jugend des Hombrucher SV und von Borussia Dortmund gekickt. Ein Jahr nachdem Mario Götze zu Bayern München gewechselt war, folgte Felix. Er spielte dort zunächst in der U17, später trainierte er auch in der ersten Mannschaft. 2018 folgte der ablösefreie Wechsel nach Augsburg.

Was sie unterscheidet? Felix Götze ist größer und unbekannter als sein Bruder und Defensivspezialist. Mario Götze ist älter, kleiner, bekannter und ein Offensivspieler. Fußballfans auf der ganzen Welt kennen seinen Namen.

Felix Kroos von Eintracht Braunschweig hat gemeinsam mit seinem Weltmeister-Bruder Toni Kroos von Real Madrid einen Podcast. Imago IMAGO / Joachim Sielski

Felix und Toni Kroos: Bekannte Brüder mit Podcast

Felix Kroos ist ein weiterer deutscher Fußballprofi, der im Schatten seines großen Bruders steht. Während Toni Kroos fast alle großen Pokale gewonnen hat und ein Weltstar bei Real Madrid ist, kickt Felix Kroos bei Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga. Bei Werder Bremen und Union Berlin schnupperte er Bundesliga-Luft. Die Kroos-Brüder nutzen ihre Unterschiede und haben einen gemeinsamen Podcasts "einfach mal luppen".

Fußballer Fritz Walter in jungen Jahren SWR

FCK-Ikonen Ottmar und Fritz Walter

Eines der bekanntesten Brüderpaare der deutschen Fußballgeschichte dürften Ottmar und Fritz Walter sein. Sie wurden mit dem 1. FC Kaiserslautern gemeinsam Deutscher Meister. Beide waren auch Nationalspieler und krönten ihre Karriere mit dem Weltmeistertitel 1954. Beide sind bis heute Ikonen der Lautrer Vereinsgeschichte.

Weitere Brüderpaare

In der Bundesligahistorie gab es viele Brüderpaare. Brüderpaare der jüngsten Geschichte sind etwa die Zwillinge Sven und Lars Bender. Sie spielen gemeinsam bei Bayer 04 Leverkusen und beenden am Ende der Saison ihre Profikarriere.

Johannes und Maximilian Eggestein spielen gemeinsam bei Werder Bremen, auch wenn der jüngere Bruder gerade nach Österreich an den LASK (Linzer Athletik-Sport-Club) ausgeliehen ist. Jerome Boateng und Kevin-Prince Boateng kickten auch eine Zeit lang in der gleichen Liga.