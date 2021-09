FCK-Profi Felix Götze: "Mir geht es schon viel besser!"

Felix Götze ist einer der Hoffnungsträger beim 1. FC Kaiserslautern. Umso größer war der Schock bei den Fans, als sich der Mittelfeldspieler beim Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin schwer am Kopf verletzte. In unserem SWR Sport Podcast "Nur der FCK" verrät Götze, wie es ihm geht und wie er den schlechten Saisonstart seiner Mannschaft beurteilt.

"Es geht mir soweit ganz gut. Nach so einem Schädelhirntrauma spricht man ja immer davon, dass die Regeneration etwa zwei Wochen dauert. Da bin ich jetzt drüber. Mir geht es schon viel besser. Ich kann mich schon wieder locker bewegen", beantwortet Felix Götze gleich zu Beginn der neuen Folge "Nur der FCK" die wichtigste Frage.

Das lässt die FCK-Fans sicher aufatmen. Als Götze im Spiel bei Viktoria Berlin mit Teamkollege Marvin Senger zusammenprallte, sah das nämlich ganz schön übel aus. Zur Sicherheit musste Felix kurze Zeit auf einer Berliner Intensivstation überwacht werden. Doch mittlerweile ist er wieder in Kaiserslautern und arbeitet an seinem Comeback.

Wann es soweit ist, ist allerdings noch völlig unklar: "Ich könnte jetzt sagen, ich kann schnell wieder mehr machen, wir könnten aber auch sagen, ich brauche noch ein bisschen. Das ist alles noch ein bisschen offen. Ich warte jetzt ab und will natürlich vorsichtig sein."

Felix Götze - von Verletzungen geplagt

Zurzeit ist erstmal nur moderates Training auf dem Fahrrad möglich. Götze hofft aber natürlich, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Der 23-Jährige hat für sein junges Alter leider schon viele Erfahrungen mit Verletzungen machen müssen, fiel immer wieder lange aus - unter anderem wegen einer Hüftverletzung. Auch deshalb entschied sich der hoch veranlagte Götze, der in guter Form und ohne Verletzungen sicher mindestens eine Liga höher spielen könnte, für eine Art Neustart in der 3. Liga beim FCK.

Felix Götze fühlt sich in Kaiserslautern wohl

"Für mich persönlich war es davor eine schwere Zeit. Ich habe mich einfach gefreut, hier jeder Woche auf dem Platz zu stehen. Es war ein geiles Feeling, die Siege zu holen. Da habe ich gemerkt, wie viel Spaß das eigentlich machen kann, wie geil das sein kann. Ich möchte einfach spielen. Hier fühle ich mich wohl und wurde super aufgenommen. Das hat einfach super zusammengepasst", erklärt Götze seine Entscheidung für den FCK.

Umso bitterer ist es, dass er sich nun erneut gedulden muss. Ob er bei so viel Verletzungspech auch schon mal daran gedacht hat, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen? "Klar hatte ich auch mal schlechte Phasen, bevor ich nach Lautern gekommen bin, wo ich mich gefragt habe, ob das nochmal was wird. Aber in der Rückrunde habe ich mich super gefühlt, konnte jedes Spiel machen, hatte wirklich keine Probleme. Es macht mir einfach zu viel Spaß, um an etwas anderes zu denken."

Felix Götze im Trikot des FC Augsburg gegen seinen Bruder Mario, damals Borussia Dortmund Imago Imago/ Michael Weber

FCK steckt erneut im Tabellenkeller

Besonders viel Spaß macht die Leistung seiner Kollegen auf dem Platz derzeit nicht. Sowohl Fans als auch Verein hatten sich den Saisonstart ganz anders vorgestellt. Nach einer guten Vorbereitung und einem, wieder einmal, spürbaren Aufschwung, ist die Euphorie sehr schnell der Ernüchterung gewichen. Nach sechs Spielen stehen gerade mal fünf Punkte auf dem Konto und die Roten Teufel finden sich, wieder einmal, im Tabellenkeller wieder.

Dabei hatte sich das Team laut Felix Götze zu Beginn der Saison vorgenommen, oben mitzuspielen. Nach Ansicht von Felix konnten die Roten Teufel auch schon zeigen, was sie eigentlich können: "Ich finde, wir haben die meiste Zeit eine ganz gute Leistung gebracht. Wir hatten gute Phasen, in denen man sehen konnte, was möglich ist. Es hapert bei uns halt noch ein bisschen mit den Toren."

Kann der FCK in Magdeburg die Wende schaffen?

Tore müssen jetzt dringend fallen. Am besten schon direkt im kommenden Auswärtsspiel in Magdeburg - auch wenn der FCK im Schlussspurt nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig wurde und nicht, wie von vielen Fans gehofft, noch einen weiteren Stürmer verpflichtete. In der vergangenen Saison schaffte die Mannschaft nach einem desaströsen Auftritt in Magedeburg den Turnaround. Vielleicht gelingt es der Mannschaft um Trainer Marco Antwerpen diesmal, den berühmten Bock schon beim Spiel in Magdeburg umzustoßen.